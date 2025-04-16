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篩檢和診斷進步 兒童自閉症比率升至1/31 男童患病高於女童

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心表示，美國兒童罹患自閉症的比率到2022年升為1/31。(美聯社)
聯邦疾病防治中心表示，美國兒童罹患自閉症的比率到2022年升為1/31。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)15日表示，美國兒童罹患自閉症的比率從2020年的1/36，增加到2022年升為1/31，篩檢和診斷都有進步，是比率升高的原因。

CDC根據14州和波多黎各資料指出，男童自閉症的比率高於女童，以族裔區分，則亞太裔、美洲印地安/阿拉斯加原住民和非裔高於其他族裔。

資料來源是八歲學童的在校和醫療紀錄，因為八歲是診斷出小孩是否罹患自閉症案例最多的年紀，其他專家有其他算法，但一般認為CDC的估算最嚴格，也最準確。

自閉症是腦部不同部位運用多寡所造成，主要症狀包括語言與學習遲緩、社交與感情孤立、固定活動太多。但是，過去卻很少兒童被診斷出有自閉症，因為專家只對有嚴重溝通或社交問題，以及不尋常、不斷重複之行為太多的兒童做診斷。

1990年代初，專家認定的自閉症兒童僅萬分之一，本世紀頭十年，增為1/150；2018年，升為1/44，2020年再增為1/36，如今又升到1/31。專家說，篩檢和診斷方法的進步，導致確診案例升高。

診斷不靠驗血或其他生物特徵，純憑周圍的人對孩子行為的觀察。人數既然大增，治療方法與服務也暴增。

研究人員不斷提出各種理論，包括基因傳承、生父年齡、母親的體重、母親是否得過糖尿病或接觸過某些化學物質，更有人提出可能是某一生物傾向被某一毒性物質觸發所致。

至於疫苗肇致論，早就被CDC否定，但小甘迺迪上任衛生部長後，反疫苗論聲音再度出現，聲稱作為疫苗最終產品保存劑的硫柳汞(thimerosal)是罪魁禍首，也有可能就是疫苗打太多的「累積效應。」但這些理論，也被諸多研究，包括CDC自己的研究否定。

小甘迺迪上周啟動大型研究，串聯全球數百名科學家，誓言找出自閉症病因。

CDC 疫苗 聯邦疾病防治中心

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