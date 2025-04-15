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遊太空10分鐘 「全女火箭」返地球 凱蒂佩芮激動親吻地面

編譯盧炯燊／綜合報導
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歌星凱蒂‧佩芮走出艙門時舉著她所帶的一朵雛菊，並親吻土地。(路透)
歌星凱蒂‧佩芮走出艙門時舉著她所帶的一朵雛菊，並親吻土地。(路透)

美國史上首次全女性組成的團隊14日成功完成「太空遊」，平安返回地球，不但進入過去只能由專業太空人的零重力領域，也進一步開啟未來太空旅遊新浪潮。

這次太空遊是由貝佐斯(Jeff Bezos)所創辦藍源公司(Blue Origin)的新謝帕德(New Shepard) 火箭完成。娘子軍是由貝佐斯的未婚妻蘿倫·桑契斯(Lauren Sánchez)領軍，成員包括流行歌星凱蒂‧佩芮(Katy Perry)、知名記者蓋兒‧金恩(Gayle King)、NASA火箭科學家愛莎‧波伊(Aisha Bowe)、太空生物學家兼民權倡議者阿曼達‧阮(Amanda Nguyen)以及製片人凱瑞安·芙琳(Kerianne Flynn)。

藍源公司在官網表示，美國中部時間14日8時30分，新謝帕德從德州西部一處發射場升空，飛至距地面約100公里處的地球亞軌道，隨後乘員的太空艙與火箭分離，自主飛行數分鐘到達最高點後開始降落，在降落傘等裝置的緩衝作用下順利返回地面，整個飛行過程約10分鐘。

這次是新謝帕德火箭第31次太空飛行，也是第11次載人飛行。親自挑選及邀請五位太空夥伴的桑契斯說，她們每個人都渴望激勵年輕人和長者，以樹立遠大的夢想。

飛行期間有個小插曲，當這些太空遊客驚嘆月亮的美景及發出歡呼聲時，歌星佩芮忍不住唱起歌曲「多美好的世界」(What a Wonderful World)。她在隨後的記會上解釋，「我們不僅僅是在占用空間，還正為未來創造空間」。

在乘員太空艙著陸幾分鐘後，貝佐斯親自打開艙門擁抱第一個走出的桑契斯，陸續出艙的佩芮及金恩更跪下親吻地面。金恩形容「這真是太神奇了」。

藍源指新謝帕德是可重複使用運載火箭與乘員艙的組合體，其設計目標是將太空人及科研載荷送入太空，還可用於太空旅遊。它的飛行高度可達約66哩(107公里)，超過距地表62哩(100公里)的「卡門線」(Kármán line)，這是國際航天界公認的外太空與地球大氣層的分界線，包括這次六名女性 ，新謝帕德共載過58人達到此高度。

六名女性14日成功完成「太空遊」返回地球。圖左為貝佐斯、歌星凱蒂‧佩芮(左三)和...
六名女性14日成功完成「太空遊」返回地球。圖左為貝佐斯、歌星凱蒂‧佩芮(左三)和桑契斯(左四)。(美聯社)
六名女性14日成功完成「太空遊」返回地，歌星凱蒂‧佩芮走出艙門時舉著她帶所的一朵...
六名女性14日成功完成「太空遊」返回地，歌星凱蒂‧佩芮走出艙門時舉著她帶所的一朵雛菊，並親吻土地。(路透)
六名女性14日成功完成「太空遊」返回地球。藍源老闆貝佐斯(左)擁抱走出太空艙的未...
六名女性14日成功完成「太空遊」返回地球。藍源老闆貝佐斯(左)擁抱走出太空艙的未婚妻桑契斯。(路透)
美國流行樂天后凱蒂佩芮(中後排左2)等六名女性，14日搭乘貝佐斯旗下航太公司「藍...
美國流行樂天后凱蒂佩芮(中後排左2)等六名女性，14日搭乘貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭飛向太空邊緣。(美聯社)

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