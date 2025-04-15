Meta壟斷案開審 查克柏格作證 政府要求分拆IG、WhatsApp

社群媒體巨擘 Meta 遭政府指控壟斷案14日開審，該公司執行長查克柏格是第一個被傳喚的證人。(路透)

社群媒體巨擘Meta 遭聯邦貿易委員會(FTC)嚴厲指控壟斷，指它濫用市場力量，在社群應用程式Instagram(IG)及通訊應用程式WhatsApp成為競爭對手前，就將它們收購，因此提出反壟斷案，要求法院強制Meta分拆這兩項業務，案件14日正式在華盛頓特區聯邦地區法院開審。該公司執行長查克柏格 (Mark Zuckerberg)出庭作證 。

該案早於2020年在川普 首屆政府期間發起，FTC指控Meta以數十億元，分別於2012年收購IG及2014年收購 WhatsApp，目的在於「消除潛在競爭威脅」，確保臉書(Facebook)在社群平台的主導地位，這兩款應用程式被收購後已成長為全球社媒巨頭。

FTC 的代表律師馬西森(Daniel Matheson)在開案陳詞引述Meta執行長查克柏格曾表示，「競爭太激烈，收購對手比與他們競爭更容易」。

但Meta律師漢森(Mark Hansen)反駁，FTC的案件忽視了人們當今如何使用科技，儘管臉書及IG曾經是人們在線上互動的預設選擇，但它們同時面臨著YouTube、TikTok等平台的激烈競爭。

馬西森傳喚的第一個證人就是查克柏格，尋求證明Meta收購IG和WhatsApp，是為了維持社媒界的壟斷。

此案的開審，也說明查克柏格寄望川普重返白宮後，放寬對大型科技公司反壟斷法執行力道，結果願望落空。

查克柏格近來頻頻造訪白宮，試圖說服川普達成和解避免審判，同時提出多項和解舉措，包括同意支付2500萬元，就涉及Meta另一起訴訟達成和解。但截至14日開庭前一刻仍未達成任何協議。

分析指出，若在此階段達成和解將極不尋常，FTC主席弗格森(Andrew Ferguson)也淡化這種可能性，指出「如果發生這樣的事情，我會非常驚訝。」

這項審判將是川普上任後，FTC是否有能力挑戰大型科技公司的第一個大考驗。FTC於2020年針對Meta的訴訟，在2021年遭聯邦法官波斯柏格(James Boasberg)駁回，指FTC 沒有提供足夠的事實來支持其指控，而這次他認為已有足夠證據，繼續由他負責審訊。庭審預計至少持續八個星期。