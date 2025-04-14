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川普無視小甘迺迪老婆？衛生部長公關駁「標題黨」

世界新聞網李芊芊／即時報導
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川普與內閣成員12日晚間一起參加了在邁阿密舉行的UFC比賽。路透
川普與內閣成員12日晚間一起參加了在邁阿密舉行的UFC比賽。路透

據福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統川普（Donald Trump）在12日晚上出席觀看終極格鬥冠軍賽（UFC）比賽時，總統「無視」衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的妻子海因斯（Cheryl Hines）的影片在社群媒體上引發熱議，該片段卻被衛生部長方的公關駁斥為「斷章取義」。

小甘迺迪的前資深顧問羅倫（Link Lauren）在X（推特）上發布川普與小甘迺迪夫婦聊天的照片，並說：「這是標題黨（Clickbait）。他（川普）有回去找她（海因斯）。」

川普與內閣成員12日晚間一起參加了在邁阿密舉行的UFC比賽，並在入場後在狂熱的歡呼聲中與小甘迺迪握手，但似乎忽略了與衛生部長的妻子海因斯打招呼，並沒有與海因斯握手。

這段「川普無視海因斯」的影片在X上至今獲得了超過180萬次的觀看，引起極大範圍的討論。

對此，小甘迺迪夫婦的公關也在13日回應，並告知福斯新聞網：「川普後來有回來找海因斯」，先前沒有與她握手很可能只是總統漏掉了，並不是故意想無視她。

川普 社群媒體

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