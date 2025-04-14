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共和黨擬限縮白卡醫療稅補助經費 盼10年省6000億

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共和黨擬限縮白卡醫療稅補助經費 盼10年省下6000億

記者顏伶如／即時報導
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共和黨國會議員現正研議刪除各州向白卡服務機構如醫院、養老院徵收的醫療提供者稅(provider taxes)，希望未來十年降低俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算開銷約6000億。（本報資料照片）
共和黨國會議員現正研議刪除各州向白卡服務機構如醫院、養老院徵收的醫療提供者稅(provider taxes)，希望未來十年降低俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算開銷約6000億。（本報資料照片）

華爾街日報(WSJ)14日報導，共和黨國會議員現正研議刪除各州向白卡服務機構如醫院、養老院徵收的醫療提供者稅(provider taxes)，希望未來十年降低俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算開銷約6000億。

罕為人知的醫療提供者稅是州政府向提供白卡服務的醫院、養老院等機構徵收的稅款，這項稅款有助於壯大州政府白卡稅收，同時也能讓聯邦政府提高對各州白卡計畫的相對撥款，而聯邦提供的白卡補助越多，最終獲利還是參加白卡計畫的醫院診所等。報導指出，對於提供白卡服務的醫院與診所來說，最後拿到聯邦白卡補助金額其實經常比繳交醫療提供者稅來得多。

報導指出，根據非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，國會如果限縮聯邦對於白卡計畫的醫療提供者稅補助經費，未來十年可望省下6000億開銷，讓眾院共和黨團更容易達到為配合川普總統減稅政策而必須降低聯邦預算2兆的配套目標。

美國醫院協會(American Hospital Association)政府關係與公關部執行副總監休斯(Stacey Hughes)指出，刪除醫療提供者稅對於醫院將帶來「嚴重打擊」，讓提供白卡服務的醫院與診所帶來財務壓力。

亞利桑納州為例，2022年向提供白卡服務的將近80間醫療機構徵收醫療提供者稅累計有7億3700萬元，州政府為白卡計畫花費3億6300萬元為醫院提供補助，根據聯邦相對撥款計畫，亞利桑納州徵收的醫療提供者稅得到10億聯邦補助，參加亞利桑納州白卡計畫的私人保險公司也為州內醫院付款大約14億。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)指出，各州雖然有醫療提供者稅收入以及地方政府資金，但白卡計畫絕大多數開銷最後是由聯邦承擔。

川普第一任執政期間的健保政策顧問、目前擔任保守派智庫「典範研究中心」(Paragon Health Institute)主任的布萊斯(Brian Blase)指出，醫療提供者稅「並不是稅，而是回扣(kickback)」。

白卡 亞利桑納州 養老院

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