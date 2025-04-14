賓州州長官邸遭縱火 夏皮羅一家深夜撤離 嫌犯被控謀殺未遂、恐怖主義等罪

賓州州長官邸13日凌晨遭人縱火，所幸無人傷亡。(美聯社)

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)在哈里斯堡(Harrisburg)的官邸13日凌晨遭人縱火，家人和賓客深夜中匆忙撤出，所幸無人傷亡。州警於清晨逮捕一名嫌犯鮑墨(Cody Balmer)，將控以謀殺未遂、恐怖主義、縱火未遂等罪名。

美聯社報導，夏皮羅與妻子、四個孩子、兩隻狗以及另一家來訪客人12日慶祝猶太 逾越節(Passover)，當晚還在X平台上發了照片並表達祝福。火災後他又發文分享當晚的情況：「昨晚大約凌晨2時，我和家人被賓州警察的敲門聲吵醒…哈里斯堡消防局也趕到現場，他們努力滅火時，賓州警方將我們從官邸安全疏散，國會警察也提供協助…感謝上帝沒有人受傷，大火也被撲滅了。每天我們都與執法人員和急救人員站在一起，冒著危險保護我們的社區…我們永遠感激他們。」

夏皮羅和他的家人在官邸的另一處睡覺，火警發生在舉行逾越節家宴的房間。州警沒有透露縱火原因的其他細節，但表示火災對部分住宅造成了「嚴重損壞」。到13日，可看到毀損部分在宅邸南側，主要是在一個經常用於招待民眾和藝術品展示的大房間。朝西的大窗戶的玻璃窗已完全脫落，門半開著，有燒焦的痕跡。

賓州州警警督帕里斯(Col. Christopher Paris)在13日下午的新聞發布會上確認被捕嫌犯是哈里斯堡的38歲男子鮑墨，並強調調查仍在進行中。當局稱嫌犯跳過官邸圍欄，強行進入住宅，然後放火燒屋。副局長比文斯(George Bivens)表示嫌疑人拿的是自製燃燒裝置，並躲避前來查看情況的員警，這次攻擊似乎是經過精心策畫的。道芬郡(Dauphin County)地方檢察官查多(Francis Chardo)表示將提出謀殺未遂、恐怖主義、縱火未遂、重傷害等指控。

目前尚不清楚這是針對夏皮羅的政治立場抑或宗教信仰的仇恨行為。夏皮羅說他「情緒激動，昨晚我們在宴會廳裡講述了逾越節的故事，及猶太人擺脫奴役的故事。有人試圖通過昨晚的攻擊來束縛我，而我拒絕被束縛。」