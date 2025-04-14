我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

賓州州長官邸遭縱火 夏皮羅一家深夜撤離 嫌犯被控謀殺未遂、恐怖主義等罪

編譯廖振堯／綜合報導
賓州州長官邸13日凌晨遭人縱火，所幸無人傷亡。(美聯社)
賓州州長官邸13日凌晨遭人縱火，所幸無人傷亡。(美聯社)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在哈里斯堡(Harrisburg)的官邸13日凌晨遭人縱火，家人和賓客深夜中匆忙撤出，所幸無人傷亡。州警於清晨逮捕一名嫌犯鮑墨(Cody Balmer)，將控以謀殺未遂、恐怖主義、縱火未遂等罪名。

美聯社報導，夏皮羅與妻子、四個孩子、兩隻狗以及另一家來訪客人12日慶祝猶太逾越節(Passover)，當晚還在X平台上發了照片並表達祝福。火災後他又發文分享當晚的情況：「昨晚大約凌晨2時，我和家人被賓州警察的敲門聲吵醒…哈里斯堡消防局也趕到現場，他們努力滅火時，賓州警方將我們從官邸安全疏散，國會警察也提供協助…感謝上帝沒有人受傷，大火也被撲滅了。每天我們都與執法人員和急救人員站在一起，冒著危險保護我們的社區…我們永遠感激他們。」

夏皮羅和他的家人在官邸的另一處睡覺，火警發生在舉行逾越節家宴的房間。州警沒有透露縱火原因的其他細節，但表示火災對部分住宅造成了「嚴重損壞」。到13日，可看到毀損部分在宅邸南側，主要是在一個經常用於招待民眾和藝術品展示的大房間。朝西的大窗戶的玻璃窗已完全脫落，門半開著，有燒焦的痕跡。

賓州州警警督帕里斯(Col. Christopher Paris)在13日下午的新聞發布會上確認被捕嫌犯是哈里斯堡的38歲男子鮑墨，並強調調查仍在進行中。當局稱嫌犯跳過官邸圍欄，強行進入住宅，然後放火燒屋。副局長比文斯(George Bivens)表示嫌疑人拿的是自製燃燒裝置，並躲避前來查看情況的員警，這次攻擊似乎是經過精心策畫的。道芬郡(Dauphin County)地方檢察官查多(Francis Chardo)表示將提出謀殺未遂、恐怖主義、縱火未遂、重傷害等指控。

目前尚不清楚這是針對夏皮羅的政治立場抑或宗教信仰的仇恨行為。夏皮羅說他「情緒激動，昨晚我們在宴會廳裡講述了逾越節的故事，及猶太人擺脫奴役的故事。有人試圖通過昨晚的攻擊來束縛我，而我拒絕被束縛。」

賓州 猶太

上一則

桑德斯現身科切拉音樂節宣講反川 鼓勵年輕人「站起來爭取正義」

延伸閱讀

官邸深夜遭縱火 賓州州長夏皮羅一家睡夢中驚醒逃出

官邸深夜遭縱火 賓州州長夏皮羅一家睡夢中驚醒逃出
專找老人下手… 社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬

專找老人下手… 社安金詐騙 賓州小鎮老婦損失7萬
MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝 平44年前隊史紀錄

MLB／大谷翔平吞3K也行 道奇開季6連勝 平44年前隊史紀錄
紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

紐約市長初選倒數3個月 葛謨民調領先 80%選民拒投亞當斯

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40
卡內基美隆大學中國留學生馬家駿。(領英截圖)

只剩1學期畢業 卡內基美隆中國留學生簽證突遭撤銷

2025-04-10 08:41

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅