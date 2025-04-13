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減少染髮、做美甲…美年輕女性減少開銷成經濟衰退指標

編譯陳韻涵／即時報導
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經濟低迷，年輕女性準備過苦日子，減少上美甲店次數。圖為美甲師為顧客貼上彩繪的假指甲。(美聯社)
經濟低迷，年輕女性準備過苦日子，減少上美甲店次數。圖為美甲師為顧客貼上彩繪的假指甲。(美聯社)

美國年輕女性開始撙節開支，以應對未來的經濟不確定性。

華爾街日報(WSJ)報導，隨著經濟走緩的擔憂加劇，美國最具消費力的群體逐漸減少染髮、做美甲、搭優步(Uber)計程車或取消訂閱服務。

年輕女性減少開銷，堪稱新的經濟衰退指標；不久前，這群消費者很敢在醫療保健、樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)的時代巡迴演唱會(The Eras Tour)，以及電影門票上花錢揮霍，如今則看緊荷包度日。

搜尋引擎Google統計數據顯示，今年2月以來，美甲相關的「press on nails」搜索量增加10%，同期間與染髮相關的「golden to brunette hair」則成長17%。

30歲的電視製作安全經理米蘭達‧麥克蘭(Miranda McClellan)最近開始不做美甲，她3月考慮不染頭髮，畢竟原生黑髮更省錢。

麥克蘭表示，去年以來房租每月調漲150元，薪水卻不見起色，她現在必須精確掌握開銷，還得兼差當保母以支應房租和醫療費。

麥克蘭喜歡動手玩時尚，她的Nike運動褲褪色後，她自行染成深黑色，並從社群短影音平台「TikTok」學習縫紉改造舊衣。 她說：「我試著在衣櫥裡變出新花樣。」

密西根大學(University of Michigan)每月調查發現，早在川普總統掀起關稅戰造成金融恐慌之前，消費者信心就已降至2022年來的最低點；4月數據顯示，這種悲觀情緒進一步加劇。

新冠肺炎疫情高峰以來，該指標歷經起伏，但2021年以來，兩性消費變化大多相似。

2024年，男性開始對經濟抱持更樂觀的看法；密西根大學消費者信心調查主任徐薈安(Joanne Hsu)表示，今年兩性的情緒都偏負面，但女性更悲觀。

艾琳·布里斯科(Aeyrn Briscoe)大學剛畢業時在國外遠端工作，透過政府合約擔任品管分析師，她在中、南美洲和歐洲部分地區生活三年後，去年11月搬回美國。

25歲的布里斯科現居芝加哥，任職於數位行銷部門；她為了省錢而取消了亞馬遜(Amazon)會員Prime和影劇串流平台Netflix(網飛)等訂閱服務，並停止搭計程車、做美甲和購物。

消費者分析研究公司Circana數據顯示，去年2月到今年2月，女性消費者占日用品銷售額的60%，其中包括服裝、鞋類、居家裝飾等。

但在去年12月到今年2月，女性在日用品方面的開銷減少1%，其中一半跌幅來自服裝銷售下滑。

Circana零售業顧問柯恩(Marshal Cohen)表示，數據顯示女性服飾銷售低迷，凸顯消費者的可自由支配支出正在減少。

經濟低迷，年輕女性準備過苦日子，減少上美髮店次數。圖為亞特蘭大一家美髮店。(美聯...
經濟低迷，年輕女性準備過苦日子，減少上美髮店次數。圖為亞特蘭大一家美髮店。(美聯社)

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