珍珠港事件最高齡倖存者過世 享壽106歲

珍珠港事件已知最高齡的倖存者沃恩‧德雷克於4月7日去世，享耆壽106歲。(肯塔基州蜜華德葬儀社)

珍珠港事件已知最高齡的倖存者沃恩‧德雷克(Vaughn Drake Jr.)於4月7日去世，享耆壽106歲。

德雷克1918年生於肯塔基州 溫徹斯特(Winchester)，1941年12月7日珍珠港事件發生時，他23歲，在珍珠港陸軍工兵團服役。

二戰期間，德雷克除親眼目睹夏威夷 珍珠港遭突襲，也曾參與過塞班島戰役，獲珍珠港戰役退伍軍人特別國會獎章和二戰勝利勳章(World War II Victory Medal)等諸多榮譽。

2016年，德雷克高齡98歲時，曾向列星敦先驅領袖報(Lexington Herald-Leader)談起珍珠港事件，一切仍歷歷在目。

德雷克說，當天他正準備和同僚去餐廳吃早餐，看到很多飛機在海軍航空站上空盤旋，發出巨大噪音，「我們還以為是航空隊在進行常態性演習；我們想的是，他們表演得真精彩。」

等看到機翼上的紅點，發現那些其實是日本 飛機，德雷克說，大家都不敢相信；直到一名軍官與歐胡島上的斯科菲爾德營區(Schofield Barracks)總部取得聯繫後，才大聲喊道：「這是襲擊！日軍正在襲擊全島！」

德雷克記得自己目睹一架日本飛機墜毀在卡內奧赫(Kāneʻohe)；他說：「那天稍晚，我們有些人去把那架飛機碎片拆了些下來，我拿到一個小控制桿，上面有些日文，我從來沒有想過把它翻譯出來。」

德雷克說他沒有再回到珍珠港或歐胡島，但偶爾會在採訪或公開場合分享自己的故事。德雷克說：「我確實感覺到自己是歷史的一部分，但我並沒有把它當成自己生命中的大事。」

德雷克的戰後生活充實。他回到肯塔基州，成家立業，在私人企業擔任工程師；他的妻子莉娜在2011年去世，當時兩人已結婚65年。德雷克夫婦育有一子，有兩個孫子和三個曾孫。

德雷克的軍事葬禮訂於4月17日在肯塔基州溫徹斯特公墓舉行。