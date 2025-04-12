小飛機佛州機場附近墜毀3死1傷 前3月空中事故153起

一架塞斯納(Cessna)310型小飛機11日在佛州博卡拉頓機場(Boca Raton Airport)附近墜毀，引發一場大火。(路透)

一架塞斯納(Cessna)310型小飛機11日在佛州博卡拉頓機場( Boca Raton Airport)附近墜毀，機上三人死亡，地面一人輕傷。據統計，今年頭三個月美國已發生153起空中事故。

機場消防隊副隊長拉薩爾(Michael LaSalle)說，受傷者無生命之虞。這宗意外發生的前一天，才發生一架觀光 直升機墜入紐約市哈德遜河的意外，事件中共有六人罹難 。

全國廣播公司(NBC)引述知情人士說，小飛機墜毀前，駕駛員曾報告說，方向舵出了問題。

原擬飛往塔拉哈西(Tallahassee)國際機場的這架小飛機，上午10時20分左右離開博卡拉頓機場後，就墜毀在軍事步徑(Military Trail)和格雷茲路(Glades Road)一帶。

飛行學校的新生史加帕托(Jared Scarpato)說，他和教官跑到外面一看，「那架飛機飛太快，也太低。」「我大聲說，看呀，飛太低了吧，心中閃過一絲不祥的念頭......飛機一離開眼界，果然......唉，好慘」。

NBC地方台說，這架飛機在空中打了幾轉，想飛回機場。在附近工作的目擊者都看見它飛得很低，感到自己所在的大樓都在震動。接著墜落地面，引發一陣大火。

拉薩爾說，地面受傷的人大概是開著車，衝過火球後撞到樹木。飛機似 把另一輛車撞上火車鐵軌 ， 導致鐵軌關閉。現場影片顯示，馬路上、鐵軌上，到處都是碎片。碎片中，兩具屍體宛然可見，也有一輛殘破的車子。

聯邦航空管理局(FAA)和國家運輸安全委員會(NTSB)已展開調查。墜機事件發生後，博卡拉頓機場短暫關閉。

根據NTSB的航空意外數據，今年已發生153宗航空意外事件，其中1月有67宗，2月78宗，3月8宗。在這些事故中，有23宗是致命意外。

「今日美國報」報導，今年死亡人數最多的空難是1月29日在華府 雷根機場附近發生的悲劇，導致 67人喪生。截至2月25日，今年共有87人死於重大空難 ，出事地點包括阿拉斯加、華府、亞利桑納、費城 等地。