西門子高管一家五口遊紐約墜機哈德遜河 生日成忌日

10日在紐約失事的直升機搭載的是西門子(Siemens)鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴(Agustin Escobar)一家五口。(取自New York Helicopter Tours LLC)

紐約一架觀光 直升機10日墜入哈德遜河,機上六人全數罹難。乘客為來自西班牙的西門子 (Siemens)公司鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴(Agustin Escobar)一家五口;飛行員身分已確認為36歲的強森(Sean Johnson),為退役的美國海軍「海豹部隊」(Navy SEALs)隊員,近期剛搬至紐約市展開飛行職涯。

強森駕駛的為貝爾206型直升機,事發當時搭載的是西門子鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴一家五口,包括其妻瑪西・坎普魯比(Mercè Camprubí Montal)及三名年幼子女。艾斯科巴當日為慶祝妻子生日,於曼哈頓 碼頭登機觀賞紐約天際線,原訂11日將為女兒慶祝九歲生日,未料生日成了忌日。

10日在紐約直升機事故中喪生的飛行員強森,一直夢想成為飛行員,退役後從事過電視製作與保鏢工作。(取自強森Facebook)

據飛行員強森的妻子凱瑟琳(Kathryn Johnson)向媒體表示,強森一直夢想成為飛行員,退役後從事過電視製作與保鏢工作。「但他的夢想就是當飛行員。」強森上月27日曾在臉書分享一段駕駛直升機飛越曼哈頓的影片,配文「當一切終於拼湊完成⋯⋯」(When it all comes together…),友人留言稱他「活在夢想中」。本次事故中,他駕駛的也是同型號的直升機。

艾斯科巴在西門子任職近30年,以實習生習分進入公司,現為柏林總部的鐵道基礎設施部門主管,曾任西南歐及西班牙區執行長。坎普魯比則任職西門子能源。西門子發聲明表示「對此慘劇深感哀痛」。

除個人事業以外,坎普魯比還來自西班牙著名的「足球世家」。據西班牙媒體「先鋒報」(La Vanguardia)報導,她的曾祖父曾於1946年至1952年間擔任巴塞隆納足球俱樂部(FC Barcelona)主席,其祖父也在1969年至1977年間執掌巴薩。

澤西市市長弗洛普(Steven Fulop)透露,艾斯科巴原計畫前往匹茲堡參觀工廠,後延長行程與家人在紐約會合。其妹婿已於11日上午飛抵美國,協助處理遺體送返西班牙事宜。