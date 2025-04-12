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西門子高管一家五口遊紐約墜機哈德遜河 生日成忌日

記者范航瑜／紐約報導
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10日在紐約失事的直升機搭載的是西門子(Siemens)鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴(Agustin Escobar)一家五口。(取自New York Helicopter Tours LLC)
10日在紐約失事的直升機搭載的是西門子(Siemens)鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴(Agustin Escobar)一家五口。(取自New York Helicopter Tours LLC)

紐約一架觀光直升機10日墜入哈德遜河，機上六人全數罹難。乘客為來自西班牙的西門子(Siemens)公司鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴(Agustin Escobar)一家五口；飛行員身分已確認為36歲的強森(Sean Johnson)，為退役的美國海軍「海豹部隊」(Navy SEALs)隊員，近期剛搬至紐約市展開飛行職涯。

強森駕駛的為貝爾206型直升機，事發當時搭載的是西門子鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴一家五口，包括其妻瑪西・坎普魯比(Mercè Camprubí Montal)及三名年幼子女。艾斯科巴當日為慶祝妻子生日，於曼哈頓碼頭登機觀賞紐約天際線，原訂11日將為女兒慶祝九歲生日，未料生日成了忌日。

10日在紐約直升機事故中喪生的飛行員強森，一直夢想成為飛行員，退役後從事過電視製...
10日在紐約直升機事故中喪生的飛行員強森，一直夢想成為飛行員，退役後從事過電視製作與保鏢工作。(取自強森Facebook)

據飛行員強森的妻子凱瑟琳(Kathryn Johnson)向媒體表示，強森一直夢想成為飛行員，退役後從事過電視製作與保鏢工作。「但他的夢想就是當飛行員。」強森上月27日曾在臉書分享一段駕駛直升機飛越曼哈頓的影片，配文「當一切終於拼湊完成⋯⋯」(When it all comes together…)，友人留言稱他「活在夢想中」。本次事故中，他駕駛的也是同型號的直升機。

艾斯科巴在西門子任職近30年，以實習生習分進入公司，現為柏林總部的鐵道基礎設施部門主管，曾任西南歐及西班牙區執行長。坎普魯比則任職西門子能源。西門子發聲明表示「對此慘劇深感哀痛」。

除個人事業以外，坎普魯比還來自西班牙著名的「足球世家」。據西班牙媒體「先鋒報」(La Vanguardia)報導，她的曾祖父曾於1946年至1952年間擔任巴塞隆納足球俱樂部(FC Barcelona)主席，其祖父也在1969年至1977年間執掌巴薩。

澤西市市長弗洛普(Steven Fulop)透露，艾斯科巴原計畫前往匹茲堡參觀工廠，後延長行程與家人在紐約會合。其妹婿已於11日上午飛抵美國，協助處理遺體送返西班牙事宜。

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