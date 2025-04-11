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奧州53歲婦扮男與4老嫗網戀 騙走150萬元

記者張聲肇／綜合報導
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奧克拉荷馬州53歲婦女艾可霍克假扮成男性，與四名老婦談網路戀愛，騙走她們共150萬元，7日被捕並遭控罪。(鮑尼郡警長辦公室)
奧克拉荷馬州53歲婦女艾可霍克假扮成男性，與四名老婦談網路戀愛，騙走她們共150萬元，7日被捕並遭控罪。(鮑尼郡警長辦公室)

奧克拉荷馬州53歲婦女艾可霍克(Christine Joan Echohawk)假扮成男性，與四名老婦談網路戀愛，騙走她們共150萬元，7日被捕並羈押；檢警以違反電腦犯罪法等罪名指控她，最高可能被判處62年徒刑外加26萬元罰款。

奧州司法官員指出，2024年12月，嫌犯化名傑森‧莫瑞斯(Jason Morris)在網路結識一名年長女性，要求對方匯12萬元給「他」，以便他從阿拉斯加載有70萬桶石油的油輪順利抵岸，事成後就搬去和她同居。

銀行擋下這筆匯款，莫瑞斯就叫「女友」對銀行改口稱不是交油輪費，而是買房用。銀行一查發現：根本就沒這艘阿拉斯加油輪，也沒有傑森‧莫瑞森這號人物。

奧州檢察長莊蒙德(Gentner Drummond)表示，艾可霍克從2024年9月30日到12月26日之間，利用網路戀愛的手法，詐騙四名女性共得手150萬元。受害人年紀64歲到79歲不等，都不是奧州人。「針對老婦人下手，尤其令人不齒。」

受害人直接匯現金、寄支票、電匯款，或購買價值好幾萬元的蘋果禮品卡給她。莊蒙德7日被以「非法使用犯罪所得，使用電腦違反州法」等罪名，指控嫌犯。

調查發現，艾可霍克用好幾個帳戶洗錢，把錢換成加密貨幣，再把加密幣轉給一名共犯。騙財過程中，她也用過艾德華‧洛慈(Edward Lotts)、葛倫‧高達德(Glenn Goadard )等男性化名。

例如，洛慈騙某女寄60萬元給他「還債」，債還清後，別人欠他的200萬元即可到手，他就可搬過去和她同住。該女為此，還賣掉已還清房貸的房子。

高達德騙另一女說，大學就認識她，他現在敘利亞投資，需款25萬元，收到錢後，把錢存到艾可霍克中央第一銀行(MidFirst Bank)自己的帳戶，銀行眼尖，發現跟當初擋下12萬匯款情況有點類似，於是通報檢察長辦公室。

奧克拉荷馬州 石油 敘利亞

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