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最大城犯罪暴增 新墨州進入緊急狀態 動用國民兵維安

記者張聲肇／綜合報導
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新墨州犯罪猖獗，州長調動國民兵支援警察勤。圖為全副武裝的新墨西哥州州警。(美聯社)
新墨州犯罪猖獗，州長調動國民兵支援警察勤。圖為全副武裝的新墨西哥州州警。(美聯社)

新墨西哥州最大城市阿布奎基(Albuquerque)青少年犯罪、芬太尼毒品問題猖獗，州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)8日宣布該市進入緊急狀態，調動該州國民兵前往協助警方維持治安。

這數十名國民兵從5月中旬起，將在66號國道走廊沿線服勤。州長辦公室說，有關當局已對六、七十名國民兵展開訓練。

通常有只有發生天然災害如野火、地震、龍捲風、颶風、洪水時，州長才會調動國民兵協助救災。不過，近年來，與墨西哥接壤各州皆曾調動國民兵幫忙處理違法入境問題。紐約市去年地鐵發生數起駭人犯罪事件後，也動用國民兵維護治安。

阿布奎基市警察局長墨迪納(Harold Medina)說，此時此刻，阿市急需國民兵協助，警察才有餘力巡邏都市街道。他和市長凱勒(Tim Keller)在記者會上向媒體展示統計數字，表示在警方的努力下，年初迄今，幾乎每一類型的犯罪案例都有下降。

這兩位警、政領袖說，國民兵不會直接與民眾互動，主要工作是接替警方指揮交通等勤務，讓警員更有餘裕對付犯罪分子。國民兵還將負責犯罪現場維持秩序、在道路沿線地帶發放食物和日用品給遊民、運載囚犯、維護法庭安全、操作無人機定位嫌犯所在地，或評估事故原委。

民間監督社團擔心，民間執法「軍事化」，有違反民權之虞。美國民權聯盟新墨州分會的政策倡議人威廉斯(Daniel Williams)說，州長此舉旨在「亮劍恫嚇」，無助於解決問題。

他說，「新墨州人民遭警方殺害的比率，已是全國屬一屬二，歷史往例顯示，軍警聯手執法，常導致更多違反民權的事件，也會增加特定族裔遭抹黑、弱勢人口遭入罪的案例，尤其是無家可歸的遊民和貧窮的弱勢人民。

2021年，甫連任州長的葛里申也曾調用州警，到阿布奎基加強治安，協助市警局處理汽車盜竊、販毒、「街霸」開車人、逮捕暴力犯罪分子。

國民兵 新墨西哥州 遊民

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