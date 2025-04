Meta吹哨者參院作證臉書與北京「密切合作」 審查中港台用戶貼文

Meta前高階主管莎拉·溫恩-威廉斯(Sarah Wynn-Williams)於9日出席國會聽證會,指出臉書與中國政府「密切合作」,審查平台上關於中國、香港及台灣用戶的貼文內容。(美聯社)

社群媒體「臉書」(Facebook)母公司「Meta 」前高階主管莎拉·溫恩-威廉斯(Sarah Wynn-Williams)於9日出席國會聽證會時告訴參議員,Meta與中國政府「密切合作」,審查平台上關於中國、香港及台灣用戶的貼文內容。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導,溫恩-威廉斯2011年起在當時稱作臉書的Meta任職,擔任全球政策總監。

溫恩-威廉斯表示,她在Meta工作的近七年時間,見證Meta為中國共產黨「客製審查工具」,允許中國共產黨官員存取包含美國使用者在內的使用者資料,並刪除中國異議者的帳戶。

溫恩-威廉斯在書面證詞中寫道,Meta的人工智慧(AI )語言模型「Llama」被用以協助中國開發AI工具「DeepSeek」。

中國人工智慧公司DeepSeek今年初發布同名AI模型,其競爭力堪比美國公司OpenAI的ChatGPT,且DeepSeek的開發成本極低,在美國科技產業投下震撼彈。

溫恩-威廉斯3月11日出版回憶錄,書名為「漫不經心的人:一個關於權力、貪婪和失去理想主義的警世故事」(Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism,暫譯),內容闡述她任職於Meta的點滴。

對於溫恩-威廉斯的指控,Meta發言人表示,溫恩-威廉斯的證詞「脫離現實,充斥虛假陳述」。

Meta發出聲明表示,「Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)本人雖然曾公開表示,我們有興趣在中國提供服務,且相關細節過去十年來廣泛報導;但事實是,我們至今仍未在中國營運。」

Meta時任發言人、現任通訊總監史東(Andy Stone)曾於2024年發出聲明表示,「當我們知道中國已投資逾一兆元追趕美國技術時,所謂單一、過時的美國開源模型已顯得無關緊要,中國的科技公司正研發與美國一樣快,甚至更快的AI模型。」

國會參院司法、犯罪與反恐怖主義小組委員會(Senate Judiciary Subcommittee on Crime and Counterterrorism)主席、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley,共和黨)上周宣布這場聽證會的議程,而這場聽證會召開之際,恰逢美中關稅貿易戰白熱化的對峙僵局。

除了參院的小組委員會之外,眾院2023年成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on the Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party),專責應對中國對美國全球領導地位的挑戰。