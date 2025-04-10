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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

川普再對大學開鍘 康乃爾、西北大學被砍聯邦補助

記者胡玉立／綜合報導
去年6月西北大學畢業典禮，部分畢業生退席抗議以色列攻擊加薩地區。(美聯社)
去年6月西北大學畢業典禮，部分畢業生退席抗議以色列攻擊加薩地區。(美聯社)

川普政府在切斷對哥倫比亞大學和賓州大學等校的聯邦資助後，再次對大學開鍘。白宮9日證實，為調查大學涉嫌侵犯公民權利，聯邦政府已暫停提供康乃爾大學10億元聯邦經費，西北大學的7億9000萬元聯邦補助也遭凍結。

共和黨政府為推動川普政治議程，藉由刪減或凍結聯邦資金，影響大中小學校園政策，作法愈趨頻繁。全國各大學都在設法應對研究機構經費遭削減的處境。

康乃爾大學聲明表示，該校8日收到國防部75多項停工令，它們都是「對美國國防、網路安全和健康具深遠意義的研究」；校方尚未收到任何確認凍結10億元資金的訊息。康大校長克里寇夫(Michael I. Kotlikoff)表示，「我們正積極聯繫聯邦官員，以進一步了解這些決定的依據」。

西北大學發言人耶茨(Jon Yates)表示，該校尚未收到聯邦政府任何通知，該校也一直全力配合教育部和國會調查。耶茨指出，「聯邦資金推動西北大學進行的研究既創新也能拯救生命，例如研究人員最近研發出全球最小的心臟節律器，同時研究對抗阿茲海默症等；現在這些研究都陷入危境」。

圖為康乃爾大學校園。(美聯社)
圖為康乃爾大學校園。(美聯社)

圖為西北大學德林圖書館。(路透)
圖為西北大學德林圖書館。(路透)

教育部今年3月向康乃爾大學和西北大學在內的60多所大學發出警告信函，指若不履行聯邦法律規定義務，「包括保護校內猶太學生不間斷使用校園設施和受教育機會」，可能「面臨法律行動」。

美國教育協會(American Council on Education，ACE)主席米契爾(Ted Mitchell)表示，資金凍結危及科學和研究，卻無助於推動「無反猶太主義校園」目標；「這麼做在上周是錯的，這周是錯的，下周仍是錯的」。

川普政府以哥倫比亞大學未能阻止去年春天校園反猶太主義行徑為由，3月初宣布取消4億元聯邦資金，要求該校做出重大政策改變。為挽救實驗室和醫療中心研究項目，哥大決定屈服；但部分教職員工和言論自由團體批評，學術自由受到侵犯。

川普政府後來也威脅要凍結哈佛大學、布朗大學、普林斯頓大學等校的聯邦資金。

川普 西北大學 猶太

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