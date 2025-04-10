不採用「美國灣」遭針對 白宮封殺美聯社採訪權 聯邦法官下令恢復

川普在橢圓形辦公室內接受媒體記者拍照。(美聯社)

哥倫比亞特區聯邦地區法官麥克法登(Trevor N. McFadden)8日命令白宮 恢復美聯社報導總統活動的全部權限，以憲法第一修正案為由，確認政府不能因報導內容懲罰新聞機構。

根據麥克法登的裁決，對於美聯社不遵循川普 行政命令，不以「美國灣」(Gulf of America)名稱取代「墨西哥灣 」(Gulf of Mexico)的決定，政府不得施加報復。這一裁決雖然只是預防性禁制令，但在白宮從多方面挑戰新聞界的此刻，無疑是美聯社的一大勝利。

麥克法登的裁決寫到：「根據憲法第一修正案，如果政府在橢圓形辦公室、東廳或其他地方對某些記者敞開大門，就不能因為報導觀點而對其他記者關閉大門。」

目前尚不清楚白宮是否會立即採取行動，麥克法登暫緩一周實施命令，給政府時間回應或上訴。

自2月11日以來，美聯社被列入禁止進入橢圓形辦公室或空軍一號採訪總統的媒體名單，只能偶爾在東廳的活動上報導。

美聯社發言人伊斯頓(Lauren Easton)表示：「我們對法院的裁決感到欣慰，今天的裁決確認新聞界和公眾不受政府報復而能自由發言的基本權利。這是美國憲法保障的所有美國人民的自由。」

川普自上任以來大力打擊媒體，聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)對美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC News)提起訴訟；川普政府試圖切斷美國之音(VOA)等政府營運的新聞服務機構的資金，並威脅減少公共廣播電視(PBS)、全國公共電台(NPR)的公共資金，指控這些媒體的新聞報導太過偏向自由派。

美聯社過去總是被納入報導橢圓形辦公室、空軍一號等地方總統活動的「記者團」，麥克法登提醒，他的裁決並不一定預示著美聯社將回到過去的位置，表示他的裁決並未禁止政府官員選擇讓哪家媒體採訪，或選擇在記者會上回答哪些媒體問題。