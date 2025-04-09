喊脫鉤卻做不到？調查曝7成美企不願割捨中國市場

最新報告顯示，美國企業與中國之間的經貿連結仍然牢不可破，甚至許多企業仍計畫擴大與中國的往來。(美聯社)

儘管美中兩國的對抗日益升高，並不斷強調經濟「脫鉤」的重要性，但最新報告顯示，美國企業與中國之間的經貿連結仍然牢不可破，甚至許多企業仍計畫擴大與中國的往來。

華爾街 日報報導，美國商會基金會委託撰寫進行的調查顯示，在過去幾年接受調查的約200家美國企業中，許多企業計畫維持或加強與中國的合作關係。即便在兩國緊張關係加劇之際，其中一些企業尋求多元化，將部分或全部業務從中國轉移出去。

同時，該報告顯示，從小型企業到跨國公司，大多數企業也將中國列為其地緣政治風險的首要來源，其次是俄羅斯 。值得注意的是，調查時點是在川普 政府近期加劇與北京貿易衝突之前，因此未反映最新的貿易制裁或關稅行動。

哈佛商學院教授瑞斯邁爾（Meg Rithmire）指出，「美國企業並未大規模撤離中國」，「但企業確實開始正視中國帶來的風險，並有強烈的意願想要降低這些風險。」瑞斯邁爾是該報告的共同作者之一，並曾親自訪談60家企業的高階主管。

報告指出，美國商會旗下約40家成員企業中，約7成表示將持續或增加與中國的接觸；而在企業法律專業人士組成的「企業法顧問協會」中，超過6成的126位受訪者也表達相同意願。

然而，在風險認知方面，中國也高居榜首。在美國商會56位受訪者中，83%點名中國是最令人擔憂的「地緣風險區域」，俄羅斯居次；而在企業法顧問協會的165位受訪者中，也有近7成表達相同看法。

報告指出，美企對中國的主要疑慮來自於北京的國家安全政策路線。包括突襲式的政府調查、限制外商的監管動作、以及中國本土創新政策可能擠壓外國公司生存空間等。此外，台海情勢的不穩定也是企業高度關注的問題。

一名負責風險管理的高階主管甚至坦言：「對我來說，我的風險清單第一名是中國、第二名還是中國，第三名還是中國。」