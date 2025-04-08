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川普接見道奇隊 讚大谷翔平：像電影明星

記者陳宛晶／綜合報導
川普總統7日在白宮接見道奇隊時，稱讚大谷翔平(左)「就像電影明星」。(美聯社)
川普總統7日在白宮接見道奇隊時，稱讚大谷翔平(左)「就像電影明星」。(美聯社)

職棒大聯盟洛杉磯道奇隊去年拿下第八座世界大賽冠軍，7日受邀前往白宮；川普總統接見大谷翔平等明星球員，川普讚揚大谷去年「50轟-50盜」賽季的驚人成就，與他握手時更說：「就像電影明星。」

大谷翔平首次與川普總統見面，並配合川普的建議，在橢圓形辦公室的美國獨立宣言複本照片前留影。

道奇前進華盛頓展開與國民隊的三連戰，延續冠軍隊傳統，先在賽前造訪白宮，選手們西裝筆挺逐一走進會場，大谷翔平站在第一排，右邊是貝茲(Mookie Betts)、左邊是克蕭(Clayton Kershaw)。

川普的演說中點名多位選手，談到大谷時先與他握手，稱讚他像電影明星，「他肯定會有大好未來，我跟你說。」

川普與球員握手時，也說出了不少球員的「豐功偉業」他提到大谷翔平的50轟50盜壘成就，實在不可思議。

川普表示，光是要完成「40-40」的選手都很罕見，大谷完成在大聯盟149年歷史來首見的50-50，「更驚人的是，翔平是在一場被外界稱為史上最偉大比賽之一，2024年9月19日面對馬林魚，單場6支6、3轟、10打點、2盗，一口氣完成這項紀錄。」

川普致詞到一半脫稿演出，回頭問道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)：「他（大谷）真的那麼厲害嗎？」羅伯茲回答川普：「他會愈來愈厲害。」川普笑說：「他還會更厲害？這對很多人來說，太恐怖了。」

川普進一步提問，「光是單場6支6就很罕見了吧，有多少人曾完成？應該沒有很多吧？」羅伯茲回應：「應該有一些吧！」川普回答：「是嗎？真神奇。」

道奇選手由克蕭代表致詞，他表示，可以代表道奇全隊站在這裡，是無上的光榮，「2024年的道奇賽季是會在史冊中永流傳的賽季，也會在我心中占據特別的位置，就像我身後的人們以及全球許多道奇球迷一樣。」他也為川普送上道奇準備的禮物，為一件背號47號的客製球衣，代表川普是美國第47位總統。

道奇隨後前往總統辦公室，大谷站在川普身旁與他合影時，川普仍是止不住的讚嘆，直呼：「這是我的光榮，你真的是了不起的運動員、了不起的人。」

一向為黑人發聲的球星貝茲，於2019年紅襪隊時期，在川普首任總統任內拒訪白宮，這次他不但出席，在現場也與川普握手互動。

道奇選手由克蕭代表致詞，也為川普送上道奇準備的禮物，為一件背號47號的客製球衣，...
道奇選手由克蕭代表致詞，也為川普送上道奇準備的禮物，為一件背號47號的客製球衣，代表川普是美國第47位總統。(美聯社)

川普 道奇 大谷翔平

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