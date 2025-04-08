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慶川普79歲、陸軍250周年將盛大閱兵 五角大廈一路延伸到白宮

編譯廖振堯／綜合報導
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陸軍建軍250周年正好也是川普總統的79歲生日，這天將在華府街頭舉行閱兵，據稱遊行隊伍將長達4哩，從維吉尼亞州阿靈頓的五角大廈一路延伸到白宮

國會山莊報(The Hill)報導，一名高階政府官員證實將在6月14日舉辦閱兵，同時慶祝總統生日。一名陸軍官員證實閱兵隊伍的長度，計畫「比前幾年展示更強勁的能力」來慶祝其成立250周年。該活動從去年開始籌備，目前規模不斷擴大，參與單位的數量也在增加。

陸軍發言人巴特勒上校(Col. Dave Butler)表示，「陸軍非常高興與人民一起慶祝建軍250周年。我們的目的是讓美國民眾為陸軍及國家感到自豪。現在說是否會閱兵還為時過早，但我們正與白宮以及多個政府機構合作，將慶祝活動打造成全國性活動。」

這並非川普首次有意舉行大規模閱兵。他2018年第一任期時出訪巴黎參與法國巴士底日(Bastille Day)，受到該活動啟發，也下令五角大廈策畫大型閱兵，據報他當時向法國總統馬克宏表示「我們得努力超越」。原定於當年11月10日舉行的活動之後卻被取消，因為國防官員給出的報價為9200萬元，而且有更緊迫的問題需處理。

這件事也受到嚴厲批評，伊利諾州聯邦參議員、參院民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)當時稱閱兵計畫是「為取悅總統而浪費金錢的行為」；向來堅定支持川普的南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則回應無須將那次閱兵視為「蘇聯式」的軍事實力展示。華府官員還抱怨坦克等重型軍事設備會損壞該市的道路，帶來該市數百萬元的公共安全成本。

國防部可使用訓練預算來支付飛行費用、動用附近基地的車輛，但閱兵活動需外部費用如支付特勤局(Secret Service)和警力，及租用和建造看台和路障。時程安排也很緊湊，因為距離6月14日僅剩不到10周的時間。

川普 白宮 五角大廈

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