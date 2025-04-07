漢他病毒害死金哈克曼妻子 襲加州小鎮奪三命

透過囓齒動物尿液、糞便與唾液傳染的漢他病毒，最近在加州小鎮馬莫斯湖連續造成三人死亡；2月時，影帝金哈克曼妻子貝琪·荒川也是因為感染漢他病毒而過世。(路透)

公衛官員說，兩個月前造成影帝金哈克曼妻子貝琪·荒川(Betsy Arakawa)死亡的漢他病毒，在加州 小鎮馬莫斯湖(Mammoth Lakes)又造成三人死亡；其中第三人死於病毒引發的肺部併發症，情況「悲慘」，「令人驚心」。漢他病毒主要是透過老鼠尿液、糞便和唾液，傳染給人類。

莫諾郡公衛官布湯姆(Tom Boo)3日發布聲明說，「短時間內發生三起病亡案例，令人擔心，特別是還在年初階段。」他說，漢他病毒病例通常春末夏初才開始出現。

郡衛生局說，2月初迄今，就出現三起感染病毒死亡案例，第三例是年輕的成年人，公衛官員不知道是甚麼情況下感染的。「他家沒有老鼠，他工作的地方有幾隻老鼠，但馬莫斯湖鎮此時出現老鼠，並不是甚麼不尋常的事。」「他染疫前幾周的活動，我們追查過，也看不出有和老鼠或鼠糞接觸過的疑點。」

加州東喜艾拉區(Eastern Sierra)白足鼠(deer mice)很多，布說，今年迄今白足鼠多於往年此時，可能是漢他病毒傳播風險增加的原因。

新墨西哥州 聖塔菲市法醫經過屍檢後表示，65歲的荒川2月11日死於漢他病毒，整整一周後，95歲患有阿茲海默症的金哈克曼心臟衰竭身亡，但兩人的屍體直到2月26日才被人發現。

漢他病毒症不常見，但一旦感染，情況可能極為嚴重，根據疾病防治中心 ，症狀包括疲倦、發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸急促，肺部症狀加劇，可能致命。

布湯姆說，該郡死亡三人生前的活動都無接觸到病毒的風險，例如，都不曾在通風不佳的室內環境待太久，或清掃有老鼠屎的地方。他呼籲民眾，不要和老鼠接近，更不要碰觸鼠屎。

「官方已經有大約一個月，沒再聽到疑似感染漢他病毒的案例，但仍保持警惕，因為鼠類活躍期又到了。」