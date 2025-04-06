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基因公司將賣數據求生 1500萬人個資恐外洩

編譯潘勛／綜合報導
申請破產保護的基因檢測公司「23andMe」獲得法院同意，可出售其客戶數據，以挽救財務。但該公司基因及健康數據庫裡龐大的個人資訊，恐怕會被轉移洩漏。(路透)
申請破產保護的基因檢測公司「23andMe」獲得法院同意，可出售其客戶數據，以挽救財務。但該公司基因及健康數據庫裡龐大的個人資訊，恐怕會被轉移洩漏。(路透)

法官判決申請破產保護的基因檢測公司「23andMe」得出售其客戶數據，以挽救其財務。但該公司基因及健康數據庫裡龐大的個人資訊，只怕會被轉移、廣傳。數州檢察長已向其州民示警，最好刪除他們的基因數據。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，加州敦促州民向23andMe公司提出要求，刪除他們的數據及唾液樣本；密西根州檢察長聲明示警，指23andMe搜集並儲存有一些最敏感的個人資訊，也就是基因碼。

顧客最初與23andMe簽約時，同意合約的條款及隱私通知，容許公司使用他們的資訊來做研發，還可以與第三方分享。假如客戶同意做進一步研究，那麼公司還可以跟第三方分享他們個人的資訊。23andMe另明白表示，如果公司碰到破產，要出售其資訊，消費者資訊或許要賣掉、轉移。

雖說23andMe一直向其顧客示警，告知當前發生的一切事態，很多人還是很驚訝，感到憂心。

23andMe開幕於2007年，是第一家直接面對消費者、販賣基因測試的美國公司之一。谷歌大筆投資支持23andMe，因此很快吸引到其他投資人的興趣，所以，雖說其他很多直接為消費者做基因測試的公司關門歇業，23andMe還能業績興旺。

直接面對消費者這種生意模式相當直截了當。消費者線上訂購基因檢測套組，吐口水到郵寄而來的試管，再回寄給公司，就能在線上入口網站看到結果。買23andMe產品的人數超過1500萬，絕大多數都同意供該公司研究；公司極盛時期市值達60億元。

雖然市場起初相信23andMe的生意模式有其價值，但公司股價幾年來一直下挫，另欠債主數億元。

有幾個理由讓該公司快速式微，其中之一在2023年公司被駭客入侵，盜走約700萬人的基因數據，其檢測套組的銷量大幅下跌；此外未能出售數據管道，供其他民間部門的公司使用。民營公司對23andMe之數據欠缺興趣的原因，在公司搜集到的資訊，很多都是受檢者自己講的，經常被認為較不可靠。

加州 密西根州 谷歌

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