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與米雪兒婚變謠言頻傳 歐巴馬坦言：夫妻關係曾不好

TVBS新聞網／編輯 沈惟中 報導
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歐巴馬近日坦言和妻子關係不好，一直在努力修補彼此的關係。（路透）
歐巴馬近日坦言和妻子關係不好，一直在努力修補彼此的關係。（路透）

前總統歐巴馬（Barack Obama）有「寵妻魔人」之稱，經常在社群媒體上與妻子米雪兒（Michelle Obama）放閃，不過今年1月卻傳出他與妻子不睦。歐巴馬近日也坦言「我和我的妻子關係曾不好」，一直在努力修補彼此的關係。

綜合媒體報導，歐巴馬10日與漢密爾頓學院院長泰珀（Steven Tepper）談話，承認 2009年到2017年的連續任期對他與米雪兒的關係造成了影響。他指出與妻子之間有隔閡，兩人的關係很不好（I was in a deep deficit with my wife），也因此他一直嘗試做一些有趣的事來修復與妻子的感情。

事實上，歐巴馬先前就曾透露自己的總統身分對兩人的婚姻有影響。他在2023年5月接受媒體採訪時，表示離開白宮並與米雪兒多相處一段時間很有幫助，還特意稱讚妻子原諒了他的缺點。米雪兒則在2022年透露，曾有整整十年無法忍受歐巴馬，因為歐巴馬那時忙著做政治明星，而她則忙著撫養小孩。

歐巴馬夫婦不睦的傳聞似乎始於今年1月，歐巴馬在沒有米雪兒的陪同下獨自出席政治活動，包括前總統卡特的葬禮和川普的就職典禮。對此，兩人在情人節當天上傳了親密的自拍照並附上充滿愛意的話，試圖平息流言。

歐巴馬和米雪兒在他們共同工作的律師事務所相識，並於1992年喜結連理。歐巴馬在2020年的回憶錄《應許之地》（A Promised Land）中寫道，他「幾乎從見到她的第二秒起就被迷住了」，兩人相處的恩愛點滴常被媒體報導。

與蜜雪兒婚變謠言滿天飛 歐巴馬坦言：我和妻子關係曾不好

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