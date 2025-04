與米雪兒婚變謠言頻傳 歐巴馬坦言：夫妻關係曾不好

歐巴馬近日坦言和妻子關係不好,一直在努力修補彼此的關係。(路透)

前總統歐巴馬 (Barack Obama)有「寵妻魔人」之稱,經常在社群媒體上與妻子米雪兒(Michelle Obama)放閃,不過今年1月卻傳出他與妻子不睦。歐巴馬近日也坦言「我和我的妻子關係曾不好」,一直在努力修補彼此的關係。

綜合媒體報導,歐巴馬10日與漢密爾頓學院院長泰珀(Steven Tepper)談話,承認 2009年到2017年的連續任期對他與米雪兒的關係造成了影響。他指出與妻子之間有隔閡,兩人的關係很不好(I was in a deep deficit with my wife),也因此他一直嘗試做一些有趣的事來修復與妻子的感情。

事實上,歐巴馬先前就曾透露自己的總統身分對兩人的婚姻有影響。他在2023年5月接受媒體採訪時,表示離開白宮並與米雪兒多相處一段時間很有幫助,還特意稱讚妻子原諒了他的缺點。米雪兒則在2022年透露,曾有整整十年無法忍受歐巴馬,因為歐巴馬那時忙著做政治明星,而她則忙著撫養小孩。

歐巴馬夫婦不睦的傳聞似乎始於今年1月,歐巴馬在沒有米雪兒的陪同下獨自出席政治活動,包括前總統卡特的葬禮和川普的就職典禮。對此,兩人在情人節當天上傳了親密的自拍照並附上充滿愛意的話,試圖平息流言。

歐巴馬和米雪兒在他們共同工作的律師事務所相識,並於1992年喜結連理。歐巴馬在2020年的回憶錄《應許之地》(A Promised Land)中寫道,他「幾乎從見到她的第二秒起就被迷住了」,兩人相處的恩愛點滴常被媒體報導。

