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馬州男誤遭逮捕被送到薩爾瓦多監獄 法官令政府須接他回美

記者張聲肇／綜合報導
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馬里蘭州29歲男子艾卜瑞可因移民局「行政疏失」，被送到薩爾瓦多監獄；聯邦地區法官4日裁決，川普政府必須安排將他接回美國。(美聯社)
馬里蘭州29歲男子艾卜瑞可因移民局「行政疏失」，被送到薩爾瓦多監獄；聯邦地區法官4日裁決，川普政府必須安排將他接回美國。(美聯社)

馬里蘭州29歲男子艾卜瑞可(Kilmar Armando Abrego Garcia)因移民局「行政疏失」，被送到薩爾瓦多監獄；聯邦地區法官曾尼斯(Paula Xinis)4日裁決，川普政府必須安排將他接回美國。

移民法官2019年已裁決不得將艾卜瑞可遣返薩爾瓦多，川普主政下的移民局上月仍出此烏龍。曾尼斯在法庭上詢問司法部律師儒維尼(Erez Reuveni)為何政府會做出這種「違法」的事？儒維尼答不上來。

儒維尼乾脆承認，艾卜瑞可不該被遞解出境，更不該被送回薩爾瓦多。他說，他不知道ICE到馬里蘭州逮捕艾卜瑞可是根據甚麼法令。「很多問題，我很懊惱我真的答不上來。」

法官問，為什麼把艾卜瑞可送到薩爾瓦多——維權者說人權最常被踐踏的地方？「那麼多地方好送，為什麼偏偏送到薩爾瓦多？」

律師答：「我不知道。沒人提供給我這方面的訊息。」

儒維尼曾要求法官給他24小時，看看政府可否介入，把艾卜瑞可接回來，「再給政府一個機會，在沒有法院監督的情況下，把事情做好。」「那是我給我的客戶的建議。當然，目前為止還沒實現。」

法官問，為什麼美國政府不能把他接回來？儒維尼說，「我接到本案時，提出的第一個問題，正是這個。」「到今天仍未收受到令我滿意的答案。」

艾卜瑞可的律師山多瓦-莫沈柏格(Simon Sandoval-Moshenberg)說，政府既已承認錯誤，卻不去把人接回來，他至感驚愕。「發了那麼多推文，白宮開了這麼多場記會，卻沒任何事動作，去跟薩爾瓦多政府要人，把事情做對。」

他說，索不索賠不是重點，「本案純是把人接回美國的問題，」他回來闔家團圓了，才算是「司法勝利。」「政府道歉也不錯，但我不預期。」

艾卜瑞可3月12日在巴爾的摩工地實習當板金工，剛下班就被逮捕。隨後被送到薩爾瓦多...
艾卜瑞可3月12日在巴爾的摩工地實習當板金工，剛下班就被逮捕。隨後被送到薩爾瓦多的「恐怖主義囚禁中心」。移民局事後承認，這是一起「行政疏失」。(美聯社)

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