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美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

川普關稅害全球500大富豪身價損失2080億 查克柏格最慘

編譯徐榆涵／即時報導
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美國全面對等關稅造成股市暴跌，Meta執行長查克柏格損失最為慘重。（美聯社）
美國全面對等關稅造成股市暴跌，Meta執行長查克柏格損失最為慘重。（美聯社）

川普總統2日宣布全面對等關稅，造成股市暴跌。彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，全球前500大富豪的身價3日合計損失2080億美元，創下該指數13年歷史中的第4大單日跌幅。

彭博資訊報導，彭博億萬富豪指數追蹤的富豪中逾半數受波及，平均縮水幅度3.3%。美國億萬富豪受影響最嚴重，Meta執行長查克柏格（ Mark Zuckerberg）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和川普盟友馬斯克（Elon Musk）位居前列，財富總計蒸發448億美元。

查克柏格損失最慘重達179億美元。Meta股價3日重挫9%，導致查克柏格個人財富蒸發179億美元，相當於其總資產的9%。今年1月初至2月中旬，Meta曾是「科技股七雄」中表現最亮眼的企業，連續近一個月上漲，市值增加超過3500億美元。然而，自2月中旬以來，Meta股價已累計下跌約28%。

其次是貝佐斯，損失達159億美元。亞馬遜股價3日大跌9%，創下自2022年4月以來的最大單日跌幅，使貝佐斯的個人財富縮水159億美元。該公司股價自2月高點以來已累計下跌超過25%。

再來是馬斯克，損失110億美元。今年以來，馬斯克的財富已縮水1100億美元，其中光是3日當天就損失110億美元。特斯拉交付量下滑，加上他在川普政府中扮演的爭議性角色，導致特斯拉股價大幅下跌。隨著川普宣布新一輪關稅措施，特斯拉股價3日下跌5.5%。

川普 Meta 特斯拉

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