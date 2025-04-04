傳台積、英特爾成立新公司合產晶片 初達協議 台積持有20%股份

美國晶片大廠英特爾將和台積電共同成立新公司，圖為台積電廠房。(美聯社)

美國科技新聞網站The Information報導，兩名參與相關討論的知情人士透露，英特爾 (Intel)與台積電 已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。報導並稱，台積電將持有新公司20%股份。

美國晶片大廠英特爾將和台積電共同成立新公司，圖為英特爾生產的晶片。(路透)

白宮 和商務部官員一直在力促台積電和美國晶片大廠英特爾達成協議，以解決英特爾的長期危機。

英特爾和台積電拒絕置評，白宮未立即回應路透的置評請求。

路透3月曾報導，在美國政府要求這家台灣晶片製造巨頭幫助扭轉陷入困境的美國晶片大廠後，台積電已向輝達(Nvidia)、超微半導體(AMD)和博通(Broadcom)尋求入股一家將運營英特爾工廠的合資企業。

英特爾在3月任命前董事會成員、晶片行業資深人士陳立武(Lip-Bu Tan)為執行長，以重振英特爾的命運，因為該公司在投入數十億美元建設晶片製造業務的同時錯過了人工智能驅動的半導體熱潮。

前高層告訴路透，該公司為外部客戶製造晶片的努力面臨挑戰，因為它無法提供與競爭對手台積電相同的客戶和技術服務水平，導致延誤和測試失敗。

英特爾公布的2024年淨虧損為188億元，這是自1986年以來首次出現巨額減損損失。該公司股價在2024年損失了 60%，而史坦普500 指數則上漲了23%以上。該股今年已收復部分失地，並上漲近12%。

上個月，台積電在記者會上表示，計畫在美國新投資1000億元，其中包括增建五座晶片工廠。