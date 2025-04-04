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強烈暴風雨襲中西部、南部 龍捲風肆虐奧州、印州 造成7死

記者張聲肇／綜合報導
強烈暴風雨2日起侵襲中西部和南部數州；龍捲風在奧克拉荷馬到印第安納之間肆虐，吹垮大樓，把平房夷為平地。截至3日早晨，惡劣天氣已造成至少七人死亡。(美聯社)
強烈暴風雨2日起侵襲中西部和南部數州；龍捲風在奧克拉荷馬到印第安納之間肆虐，吹垮大樓，把平房夷為平地。截至3日早晨，惡劣天氣已造成至少七人死亡。(美聯社)

強烈暴風雨2日起侵襲中西部和南部數州；龍捲風在奧克拉荷馬到印第安納之間肆虐，吹垮大樓，把平房夷為平地。截至3日早晨，惡劣天氣已造成至少七人死亡。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，田納西西部有五人、密蘇里和印州各有一人死於龍捲風。最強大的龍捲風則出現在阿肯色州，地面房屋碎片被捲上5哩高空。雷克市(Lake City)有民房屋頂被掀開，磚牆被吹倒，汽車被拋到樹上，穿過市區的高速公路上一片狼藉。

當地居民佛格森(Cody Ferguson)和鄰居一起躲進避難所，「真不知用什麼字眼來形容：轟然巨響，萬物崩塌，斷垣殘壁，到處都是。」他自己親手建造的家，一片殘破，對街一名鄰居受重傷。

田納西西部一對父女，死在被暴風摧毀的家裡；印第安納一名男性駕著皮卡撞斷電線桿，當場死亡。

氣象預報員3日警告說，更嚴重的天氣迫在眉睫。馬里蘭州全國氣象預報中心指出，衛星雲圖顯示，暴風雨像火車一列一列排著，一個接一個在同一路徑吹向阿肯色、田納西、肯塔基。

暴風眼沿著密西西比河狹長地帶前進，撲向130萬人居住的地方，包括田州的孟斐斯。奧州暴風預測中心說，從德州到明尼蘇達和緬因州，9000多萬人面臨災難性氣候的威脅。

5日之前，陣陣豪雨可能為中部帶來瞬間洪水，洪流可能把車子沖走。國家氣象局說，這幾天，每天都會有「很大，威脅生命的暴洪。」

它預測未來四天降雨量將逾呎，這樣持續不斷的雨水是「一代人所僅見，甚至某些人一世所僅見」，「可能創下總降雨量的歷史紀錄，也造成絕無僅有的衝擊。」

各地準備救難和沙包作業都在緊鑼密鼓進行，聯邦緊急事故管理局也隨時發放食物、飲水、發電機和行軍床等。

龍捲風 阿肯色州 德州

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