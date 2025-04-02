紙本支票9/30前將停用 社安金改電子支付

川普總統下令所有聯邦部門和機構，必須在9月30日之前全面停用紙本支票，改為電子支付。(美聯社)

川普 總統下令所有聯邦部門和機構，必須在9月30日之前全面停用紙本支票，改為電子支付。以支票形式領取政府福利、退稅或社安金 的民眾，須在這半年內做出因應。消費者須設立網路銀行帳戶或某種形式的電子支付選項；只有無法使用銀行服務或電子支付系統的消費者例外。

社會安全局統計，目前每月郵寄的紙本社安金支票有45萬6000張。受此令影響，但無法使用社安局線上服務更改為電子自動轉帳(direct deposit)資訊的民眾，須至社安局辦公室辦理變更手續或致電1-800-772-1213預約親自辦理。

川普3月25日發布的行政命令要求「聯邦政府 處理資金方式現代化，從老式紙本支付轉向快速安全的電子支付」；白宮指出，「支票和匯票等紙本支付方式帶來不必要成本，造成延誤、欺詐、遺失、盜竊和效率低下的風險」。所有聯邦部門和機構須改以電子轉帳方式發放款項，如直接存款、金融卡或信用卡支付、數位錢包和即時轉帳。付給聯邦政府的款項，如行政費用、罰款、貸款和稅款，也將以電子方式處理。

銀行團體對此改變表示讚賞。法律資訊服務商「律商聯訊風險解決方案公司」(LexisNexis Risk Solutions)執行長塔爾科夫(Haywood Talcove)也表示，近年來支票詐欺、郵件竊盜和身分詐騙案激增，「支票已不再安全，成為犯罪集團的目標」。

與此同時，新冠疫情爆發後，許多人不再使用個人支票，改採非接觸式和電子支付。個人理財服務網站GoBankingRates2024年調查顯示，46%國人2023年沒開過支票，只有15%國人每月開幾張支票。

不過，在社會逐步轉向「零支票」時代過程中，仍有一些群體依賴紙本支票，其中包括最脆弱群體如社安金受益人、接受租金援助或貧困家庭臨時援助者。支票開立者一般年齡較大，可能處於銀行體系邊緣。調查發現，55歲以上者最可能每月開支票。

川普行政命令規定，沒有銀行服務或電子支付管道者，以及財政部確定「很難使用電子支付的特定緊急付款」，屬例外情況。全國約有4.2%家庭沒有銀行帳戶，合計約560萬戶。