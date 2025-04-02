路州4州憲公投案 全遭選民壓倒性否決

路易斯安那州選民以壓倒性多數，否決了路州共和黨州長蘭德里(圖)所提出的四項州憲法修正案。(美聯社)

路易斯安那州選民以壓倒性多數，堅定否決了路州共和黨州長蘭德里(Jeff Landry)所提出的四項有關犯罪、法院和財政收入的州憲法修正案。根據州務卿辦公室公布的3月29日公投 初步統計結果，選民對每項修正案的反對票數比支持票數多過60%。

蘭德里表示，他對此結果失望，但將繼續為路易斯安那州「世代變革」奮鬥；他在聲明中指出，「我們不認為這是失敗。我們明白在一個注定失敗的州，實現積極改變有多困難。」蘭德里並將如此結果歸咎於左翼億萬富索羅斯(George Soros) 和「極左派自由主義者」。

蘭德里和他的盟友力圖全面修改州憲法的財政及歲入部分；該憲法修正案在去年11月在稅收改革特別會議中，獲得兩黨議員支持，並被認為可以提高教師工資、抑制過度支出和取消州憲法特殊稅收減免。

但該案後來被各政治派系的批評者抨擊缺乏透明度；逾100頁修憲法案最後濃縮為91字公投案，供選民投票 表決。儘管主要教師工會支持該案，但自由派倡議團體和具有影響力的保守派宗教人士聯盟反對該案，指該修改將清算教育信託基金、取消憲法對宗教機構擁有某些財產的稅收減免保護。

另一項州憲修正案讓立法者更容易將青少年按成年人判罪的範圍擴大。刑事司法改革團體認為，如此嚴厲懲罰並無法解決青少年犯罪的根本原因，群起反對。

其他的修正案允許立法者設立區域專門法院；反對者稱這些法院可能被用來篡奪地方法院的司法權，路易斯安那州最高法院選舉的時間表也將因此變得更有彈性。

路易斯安那州民主黨 指選民公投呈現的壓倒性反對結果，對蘭德里來說是「徹底的失敗」。路州民主黨聲明表示：「各黨派選民一致認為，憲法修正案說好聽一點是被誤導，說難聽一點是試圖為富人減稅，把更多孩子關進監獄。這不是我們支持的路易斯安那價值觀。」