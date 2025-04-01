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OpenAI圖瘋傳「吉卜力化」 白宮也跟風 奧特曼籲冷靜

編譯中心／ 綜合報導
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在ChatGPT生成吉卜力風格圖片，近日引發熱潮；白宮也在X發布一張吉卜力風格圖片，是一名流淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬。(取自白宮X帳號)
在ChatGPT生成吉卜力風格圖片，近日引發熱潮；白宮也在X發布一張吉卜力風格圖片，是一名流淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬。(取自白宮X帳號)

全球掀起一股ChatGPT生成吉卜力風格圖片的熱潮，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)3月30日開玩笑說，請網友冷靜、必須停止下令生成人工智慧(AI)圖片，因為他的團隊需要睡眠。

自這個圖像生成器上線以來，網友已利用該工具生成包含馬斯克(Elon Musk)與川普總統(Donald Trump)、「魔戒」(The Lord of the Rings)，以及重現911事件場景的吉卜力風格圖片，且正在各大網路平台廣為流傳。

白宮日前也在X發布一張吉卜力風格圖片，內容敘述一名流著淚的嫌疑犯遭美國移民官員戴上手銬，準備驅逐出境。

吉卜力工作室的核心人物、84歲的宮崎駿尚未表示意見，但他在過去的訪問中曾表達對AI的不滿。

印度亞洲國際新聞社(ANI)報導，奧特曼(Sam Altman)在社群媒體平台X發文說：「大家對於生成圖片一事請保持冷靜，這太瘋狂了，我們的團隊需要睡眠。」

奧特曼27日稍早甚至誇張地表示，AI生成圖片的熱潮方興未艾，導致辦公室的繪圖處理器(GPU)幾乎熱到要熔化了。雖然他的請求有開玩笑的成分 ，但也凸顯AI發展所需的人力投入 ，每個AI工具背後，都有一個團隊投入大量時間使其運轉，而他們也需休息。

奧特曼在一篇X貼文中說道：「看到人們喜歡ChatGPT生成的圖片，真的超級有趣。但我們的GPU熱到快熔化了。我們努力提高效率的同時，將暫時實施速率限制。希望這個限制不會維持太久。」

有線電視新聞網(CNN)報導，OpenAI上周推出號稱迄今為止最先進的AI圖片生成器，幾天後社群媒體掀起一股利用ChatGPT生成類似日本動畫工作室吉卜力風格圖片的熱潮。這個熱潮展示了這項新技術的實力，同時也引發侵權疑慮。

這些圖片在網路上爆紅後，甚至連奧特曼都將社群平台X的個人頭像換成吉卜力風格，但引發外界質疑OpenAI是否涉及侵權。該公司目前已因未經授權使用素材而面臨多起訴訟。

ChatGPT生成吉卜力風格圖片引發熱潮，連奧特曼的X平台帳號的人頭照也換成吉卜...
ChatGPT生成吉卜力風格圖片引發熱潮，連奧特曼的X平台帳號的人頭照也換成吉卜力風格，外界質疑OpenAI是否涉及侵權。(取自奧特曼X帳號)

AI 奧特曼 ChatGPT

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