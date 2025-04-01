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為威州保守派法官助選 馬斯克送出兩張百萬支票

編譯中心／綜合報導
馬斯克(右)3月30日在威州綠灣市舉行的市民大會，發出兩張百萬元支票給選民 。(美聯社)
馬斯克(右)3月30日在威州綠灣市舉行的市民大會，發出兩張百萬元支票給選民 。(美聯社)

世界首富馬斯克(Elon Musk)3月30日晚間在美國威斯康辛州登台演講，試圖讓保守派法官在4月1日的威州最高法院選舉中勝出，還向兩位選民各送出100萬元支票。

威州最高法院30日在馬斯克發支票活動前不久，一致拒絕該州民主黨籍州檢察長考爾(Josh Kaul)試圖阻止的要求。

威斯康辛州預定4月1日投票選出該州最高法院一名法官，川普總統川普的顧問馬斯克透過發錢和演說，試圖讓這場選舉有利保守派法官席梅爾(Brad Schimel)。

席梅爾的對手是自由派的克勞福德(Susan Crawford)。由於即將離任的法官是獲民主黨支持，如果席梅爾勝選，威斯康辛州最高法院將向右派傾斜；若由克勞福德勝出，最高法院則將維持自由派傾向。

威斯康辛州是搖擺州。馬斯克主張，唯有威州最高法院傾向右派，才能保護支持川普的選區免受「傑利蠑螈」(Gerrymandering)及選舉舞弊影響。傑利蠑螈是指以不公平選區畫分來操縱選舉，使投票結果有利於某方。

川普在去年總統大選贏得威斯康辛州，但明年11月舉行下次國會期中選舉前，威州可能會重新畫定選區。

英國「衛報」(The Guardian)報導，馬斯克指出，如果威斯康辛州最高法院能重畫選區，他們將以不公平方式畫定，並剝奪共和黨在威州的兩個席次。

因此，馬斯克疾呼，4月1日的選舉也是在為由哪黨掌控聯邦眾議院投票；國會兩黨席次差距甚微下，威斯康辛州的席次有可能決定誰是多數黨。

馬斯克說：「任何一黨控制眾議院…很大程度上就是控制這個國家，進而引導西方文明進程。」

馬斯克和他支持的團體花了超過2000萬元涉足威斯康辛州最高法院選戰，除了捐款給保守派候選人， 馬斯克也透過自己成立的「美國政治行動委員會」(America PAC)，向簽署請願書反對「激進派法官」的威斯康辛州選民每人發送100元。

馬斯克 威斯康辛州 川普

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