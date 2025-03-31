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聯邦反傳播、娛樂圈DEI化 首查迪士尼、ABC

編譯徐薏茹／綜合報導
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目前上映中的迪士尼真人版「白雪公主」，由西語裔女星瑞秋曾格勒飾演，票房賣座黯淡，被視為奉行DEI政策的敗筆。(美聯社)
目前上映中的迪士尼真人版「白雪公主」，由西語裔女星瑞秋曾格勒飾演，票房賣座黯淡，被視為奉行DEI政策的敗筆。(美聯社)

川普政府聯邦傳播委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr) 28日表示，當局正針對華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)和其旗下的美國廣播公司(ABC)是否「推廣令人反感的多元、平等、共融(DEI) 歧視」，展開調查。

卡爾在給迪士尼執行長艾格(Robert Iger)的信函中宣布這一調查，迪士尼公司正在審核這封信，並期待回應FCC的問題。

川普政府在幾個領域對媒體採取強硬的態度，包括關閉美國之音(Voice of America)，以及與美聯社(The Associated Press)對於如何稱呼墨西哥灣(Gulf of Mexico)而起的爭執，川普先前下令將墨西哥灣改名為美國灣(Gulf of America)。

自從川普任命卡爾為FCC主席以來，卡爾便積極推動FCC的工作，例如，FCC目前正對ABC、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC News)展開調查。

卡爾致艾格的信函中表示：「數十年來，迪士尼專注於創造票房及成功。但有些事情改變了，迪士尼現在已經陷入圍繞其DEI政策的一連串爭議中。」

卡爾表示，雖然他已經看到報導稱迪士尼已經取消一些措施，但「仍然有顯著的擔憂」。

Axios上個月報導迪士尼已經改變部分政策，包括刪除一個用以強調代表性不足社群特色和故事的網站。

Axios報導，迪士尼還弱化在「小飛象」(Dumbo)、「彼得潘」(Peter Pan)等電影中顯現的訊息，原先警告這些電影包含「對人道的負面描述和不當對待」，現在則改為「本節目以原始創作的形象呈現，可能含有刻板印象或負面描述」。

卡爾的信函附上一篇由保守派倡議人士魯弗(Christopher Rufo)所作的文章，該文章將迪士尼描述為「世界上最覺醒(woke)的地方」。

卡爾舉的一些例子可追溯至數年前，如迪士尼旗下的ABC曾實施一項政策，電視試播節目中至少有50%的角色必須來自代表性不足的社群；信函中還提到一名迪士尼高層在2021年發表的言論，該公司以未滿足包容性的標準為由，拒絕部分電視試播節目。

卡爾寫到：「在我的指示下，FCC已經採取行動以終止對DEI的推廣，我很高興看到一些受監管的公司已經採取措施，根除歧視性的DEI政策。」

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