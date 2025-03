聯邦反傳播、娛樂圈DEI化 首查迪士尼、ABC

目前上映中的迪士尼真人版「白雪公主」,由西語裔女星瑞秋曾格勒飾演,票房賣座黯淡,被視為奉行DEI政策的敗筆。(美聯社)

川普 政府聯邦傳播委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr) 28日表示,當局正針對華特迪士尼 公司(Walt Disney Co.)和其旗下的美國廣播公司(ABC)是否「推廣令人反感的多元、平等、共融(DEI) 歧視」,展開調查。

卡爾在給迪士尼執行長艾格(Robert Iger)的信函中宣布這一調查,迪士尼公司正在審核這封信,並期待回應FCC的問題。

川普政府在幾個領域對媒體採取強硬的態度,包括關閉美國之音(Voice of America),以及與美聯社(The Associated Press)對於如何稱呼墨西哥灣 (Gulf of Mexico)而起的爭執,川普先前下令將墨西哥灣改名為美國灣(Gulf of America)。

自從川普任命卡爾為FCC主席以來,卡爾便積極推動FCC的工作,例如,FCC目前正對ABC、哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC News)展開調查。

卡爾致艾格的信函中表示:「數十年來,迪士尼專注於創造票房及成功。但有些事情改變了,迪士尼現在已經陷入圍繞其DEI政策的一連串爭議中。」

卡爾表示,雖然他已經看到報導稱迪士尼已經取消一些措施,但「仍然有顯著的擔憂」。

Axios上個月報導迪士尼已經改變部分政策,包括刪除一個用以強調代表性不足社群特色和故事的網站。

Axios報導,迪士尼還弱化在「小飛象」(Dumbo)、「彼得潘」(Peter Pan)等電影中顯現的訊息,原先警告這些電影包含「對人道的負面描述和不當對待」,現在則改為「本節目以原始創作的形象呈現,可能含有刻板印象或負面描述」。

卡爾的信函附上一篇由保守派倡議人士魯弗(Christopher Rufo)所作的文章,該文章將迪士尼描述為「世界上最覺醒(woke)的地方」。

卡爾舉的一些例子可追溯至數年前,如迪士尼旗下的ABC曾實施一項政策,電視試播節目中至少有50%的角色必須來自代表性不足的社群;信函中還提到一名迪士尼高層在2021年發表的言論,該公司以未滿足包容性的標準為由,拒絕部分電視試播節目。

卡爾寫到:「在我的指示下,FCC已經採取行動以終止對DEI的推廣,我很高興看到一些受監管的公司已經採取措施,根除歧視性的DEI政策。」