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演員李察張伯倫 91歲生日前夕病逝

編譯徐薏茹／綜合報導
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演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。圖為他1978年照片。(美聯社)
演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。圖為他1978年照片。(美聯社)

在1960年代以電視劇「基爾代爾醫生」(Dr. Kildare)走紅的資深演員李察張伯倫(Richard Chamberlain)29日晚間於夏威夷懷馬納洛(Waimanalo)辭世，享耆壽90歲。

根據其公關人員波爾(Harlan Boll)公布的消息，李察張伯倫因中風後引發的併發症過世。

他的伴侶馬丁拉貝特(Martin Rabbett)透過聲明表示：「我們親愛的李察已回到天使身邊，他現在自由了，正飛向我們所愛的人身邊。我們何其有幸，能夠認識如此美好且有愛的靈魂。愛永不逝去，我們的愛將伴隨他的羽翼，與他一同往下一段偉大的旅程翱翔。」

李察張伯倫在1961年至1966年播出的「基爾代爾醫生」飾演一名仁醫，他身材高䠷，外表俊俏，風靡一時，受到無數少女喜愛，1963至1965年連續三年被Photoplay雜誌選為最受歡迎男星。

一直到2003年李察張伯倫才在自傳「Shattered Love」中出櫃，但這在好萊塢圈內人士間早已不是秘密。

1978年他因主演「百年紀念」(Centennial)而被譽為「電視迷你劇之王」，1980年他演出另一部史詩迷你影集「幕府將軍」(Shogun)，大獲成功。

1983年他以「刺鳥」(The Thorn Birds)達到迷你劇的巔峰成就，該劇改編自柯林馬嘉露(Colleen McCullough)暢銷著作，由美國廣播公司是(ABC)製作，芭芭拉史坦威(Barbara Stanwyck)也參與演出，據說該劇吸引了全球1億名觀眾。

李察張伯倫憑藉在「幕府將軍」、「刺鳥」的精采演出獲得金球獎(Golden Globes)，幾年前他也曾以「基爾代爾醫生」獲獎。

隨著大眾對迷你劇集的興趣開始減弱，李察張伯倫之後轉戰劇院，展現優異的歌聲，他在1994年百老匯(Broadway)戲劇「窈窕淑女」(My Fair Lady)中飾演亨利希金斯(Henry Higgins)，1999年在「真善美」(The Sound of Music)中飾演馮崔普上校(Captain von Trapp)。

李察張伯倫還出演過多部電影，包括「樂聖柴可夫斯基」(The Music Lovers)、「人海萬花筒」(The Madwoman of Chaillot)、「火燒摩天樓」(The Towering Inferno)「豪情三劍客」(The Three Musketeers)等。

演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。圖為他1995年照片。(美聯社)
演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。圖為他1995年照片。(美聯社)
演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。(美聯社)
演員李察張伯倫在91歲生日前一天病逝。(美聯社)

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