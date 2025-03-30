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因「來自令人質疑國家」被解雇 佛州中國教授尋求庇護

編譯俞仲慈／綜合報導
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圖為佛羅里達新學院(New College of Florida)。(路透)
圖為佛羅里達新學院(New College of Florida)。(路透)

佛州議會通過新法限制公立大學聘用來自中國、伊朗等國籍人士任教，結果新法通過近兩年，一所小型文理學院突然以來自「令人質疑國家」(countries of concern)為由，解雇一名任教已兩年的中國籍教授。

根據坦帕灣時報(Tampa Bay Times)報導，非營利新聞組織Suncoast Searchlight接獲中國籍教師王凱文(Kevin Wang，音譯)投訴，指收到佛羅里達新學院(New College of Florida)解聘通知書，理由無關任何不當行為，也不涉及因故解聘或紀律處分。

校方引用佛州2023年7月生效的新法SB 846，規定校方未經董事會批准，「不得接受任何相關外國學院或大學的任何資助，或參與任何相關外國學院或大學的任何協議」。

所謂「令人質疑國家」包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉和敘利亞等與美國交惡國家，同時禁止州立大學與「任何居住在相關外國且非美國公民或合法永久居民」建立合作關係。

而且新法通過後在佛州各公立高等學府紛紛反對其歧視性條文，2024年2月，佛羅里達大學學生會通過決議，譴責該法對國際研究生的負面影響。

教中文與文化 自稱在中國因批評習近平遭迫害

不過新法生效三周後，王凱文依然被佛羅里達新學院聘用，在本月12日被解聘前，王凱文在該校已教授近兩年的中文與文化課程。

王凱文在2022年5月來美前，就是一名中國大學的教授：「我因為批評習近平與中共的國內外政策，遭到中共政治壓迫，害我失去教職、失去在中國教學、研究與發言的自由。」他並強調：「我從來沒料到，在逃離中共迫害後，還會再面臨如此痛苦經歷，偏偏在這裡又遇到類似情況。」

遭到解聘後，王凱文決定離開佛州，但仍會努力留在美國尋求庇護；他說：「身為兼職教授，我沒有太多時間與精力深入探討這個問題，但我真心希望破壞學術自由的外力干涉，不要再發生在這個自稱『民主燈塔』(beacon of democracy)的國家。」

佛州 中共 伊朗

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