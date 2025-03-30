19歲劉美賢花滑世錦賽封后 3年前引退、去年才恢復訓練

華裔劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

美國華裔 花式滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)28日晚間在波士頓 TG花園體育館舉行的2025年花式滑冰世錦賽中，憑藉長曲精湛的表現，力壓尋求四連霸的日本名將坂本花織，奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。

這位來自舊金山灣區的華裔花式滑冰選手，選擇了波士頓出生的已故迪斯可女王唐娜．薩默斯(Donna Summers)金曲作為配樂，做了一場精彩的表演。本周稍早，劉美賢以74.58分的成績、在短曲項目獲得第一名。28日，她憑藉當晚的最終表現，以222.97分的總成績，贏得了這項歷史性勝利。

上次美國選手贏得女子花式滑冰世錦賽冠軍的紀錄，是在2006年由梅斯納爾(Kimmie Meissner)所締造。

華裔劉美賢(中)在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(歐新社)

現年19歲的劉美賢，於2022年世界錦標賽獲得銅牌後、退出花式滑冰運動。去年3月才宣布將恢復訓練，數月後重返賽事，如今終於大放異彩。

13歲時 成為美國花滑最年輕個人冠軍

2019年，劉美賢年僅13歲，即創造歷史，成為美國花式滑冰錦標賽最年輕的個人冠軍。她第二年再次奪冠，似乎註定會成為這項運動最閃亮巨星之一。

但是，她在2022年北京冬季奧運 、以及數周後的世界錦標賽獲得獎牌後，宣布將於16歲時退出花式滑冰運動。她當時解釋說，她已「完成」目標，準備好繼續自己的人生。

現在，劉美賢說，她感覺又重新找回活力。她在28日的比賽中面對坂本花織時頂住壓力，在長曲表現出色，成為自梅斯納爾2006年奪金以來第一位贏得世錦賽冠軍的美國女子選手。

華裔劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

奪冠劉美賢自己也驚訝 已成2026冬奧金牌熱門

劉美賢接受國家廣播公司(NBC)訪問時表示：「我根本沒想過復出後會拿下世界冠軍頭銜。」

她驚訝地表示：「我沒想到會在短曲結束後排名第一，我不認為自己是世上最好的選手，當下感覺不像是贏了，不過現在，我必須消化這一切。」

她表示：「這是我本賽季所有比賽中最完美的表現，甚至比訓練時還要出色。」當觀眾為她的表現歡呼時，她滿臉驚喜地離開冰場。

劉美賢在世錦賽大放異彩，已成為2026年義大利米蘭-柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運奪金大熱門。