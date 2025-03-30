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全美強去DEI 吳恬敏憂好萊塢走向「壓迫與落後」

編譯徐薏茹／綜合報導
好萊塢女星吳恬敏近日受訪，談到對取消DEI倡議的擔憂。(美聯社)
好萊塢女星吳恬敏近日受訪，談到對取消DEI倡議的擔憂。(美聯社)

瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)台裔美籍女星吳恬敏回歸大銀幕，與娜歐蜜華茲(Naomi Watts)、比爾墨瑞(Bill Murray)搭檔演出喜劇劇情片「朋友」(The Friend，暫譯)，剛於3月28日上映。

這部電影是吳恬敏三年來的第一個演出機會，是較為輕鬆的角色，但她也分享一些較沉重的想法。

擔心對故事、角色的想像受限

吳恬敏表示，在全國多元、平等、共融(DEI)倡議倒退加劇的情況加下，她擔心好萊塢多樣性可能走向「壓迫與落後」。

她接受NBC News訪問時說：「我注意到在我最近看的電視電影中，代表性在選角時變得沒那麼重要。在專注於故事和角色本身方面，這也許是件好事，但在對故事和角色有限的想像力方面，這可能是件壞事。」

她尤其質疑以「真實性」為由迴避多樣性的做法，「真實性的意思是什麼？真實性代表真相，如果你真的是藝術家，那麼你可以在任何情況、任何角色、任何臉孔或任何服裝中找到真相，你有多麼願意挑戰自己？有時候人們不喜歡被挑戰。」

UCLA報告：去年電影角色 亞裔僅占5.5%

最新的洛杉磯加州大學(UCLA)「好萊塢多樣性報告」(Hollywood Diversity Report)顯示，2024年，在所有電影角色中，白人的比率從2023年近60%增加為67%，其他種族、族裔的代表性仍然不足，例如亞裔角色僅占5.5%，拉丁裔僅占3.6%。

這一趨勢也顯現在好萊塢的其他領域，有色族裔編劇僅占一成，有色族裔導演僅占兩成。

好萊塢女星吳恬敏近日受訪，談到對取消DEI倡議的擔憂。(路透)
好萊塢女星吳恬敏近日受訪，談到對取消DEI倡議的擔憂。(路透)

吳恬敏憑藉2018年浪漫喜劇電影「瘋狂亞洲富豪」在好萊塢闖出一條路，該片的全球票房為2億3900萬元，這部電影的成功也引領新一波的代表性，為之後的幾部電影開闢道路，如「之前的我們」(Past Lives)、「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)、「夢想之地」(Minari)。

談到多樣性，吳恬敏說：「以最理想的狀態而言，這些多元性倡議與擴展想像力、創造力和可能性有關。但如果古板、堅守己見，作為導演，這是在限制自己。如果認為這只是為了確保票房，那不應該是這樣的。」

好萊塢 亞裔 瘋狂亞洲富豪

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