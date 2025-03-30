我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

非美公民不能抗議？學者：政府裁量權超大

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示威者呼籲釋放遭逮捕拘留的哥倫比亞大學研究生哈利勒。(路透)
示威者呼籲釋放遭逮捕拘留的哥倫比亞大學研究生哈利勒。(路透)

國際學生因為支持恐怖組織哈瑪斯(Hamas)而遭逮捕並註銷學生簽證、綠卡的案例陸續傳出，華盛頓郵報28日報導，移民法律與憲法第一修正案之間界線如何畫分，長期以來屬於灰色地帶，定義模糊導致濫權產生。

哥倫比亞大學(Columbia University)研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)、喬治城大學(Georgetown University)研究員蘇里(Badar Khan Suri)、塔夫茨大學(Tufts University)博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)都是合法入境美國，現在都面臨驅逐。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)27日證實，川普政府加強打擊非法移民，至少300名國際學生簽證已遭註銷。

民權團體指出，用來指控國際學生的理由缺乏法律根據薄弱，還有違憲之嫌，第一修正案對言論、示威、出版觀點的自由保護，不分是否具備公民身分。不過，專家表示，長久以來，法院對於驅逐出境向來給予行政部門龐大的裁量權，川普政府現在就是遊走於這個灰色地帶。

非公民在美國是否擁有第一修正案保障權利？

法律學者普遍同意，第一修正案保護的言論自由、宗教自由、和平示威自由、正當法律程序(due process)權利對美國國界內所有人適用，不是只有公民。根據最高法院1953年判決，外國人一旦合法入境美國居留，在美國國界裡就享有憲法保障的所有權利。

不過，在移民法律裡，政府則有龐大裁量權可以決定是否拘留或驅逐出境，最高法院裁決出現不同訊息。

「個人權利和表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression，FIRE)政府事務部法律總顧問柯沃德(Tyler Coward)說，紅色恐慌(Red Scare)時期，非公民參與共產黨政治而遭驅逐出境，最高法院認同政府作法，但最高法院在其他案例的判決中，則主張非公民擁有言論自由權。

政府是否可以因為政治言論註銷簽證或綠卡？

報導分析，政府不能僅以言論做為註銷簽證或綠卡的理由，但魯比歐則主張1952年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)賦予國務卿驅逐非公民的權限，只要有「合理理由」研判當事人可能「對美國外交政策造成嚴重的負面影響」。

柯沃德說，從川普政府論述來看，政府幾乎掌握無限權力，「這點應該足以讓所有美國人擔心」。他舉例說：「美國與中國進行關稅談判時，非公民如果批評中國政府，是否因此遭到驅逐？我想說的是，政府聲稱掌握的權力，真的過於廣泛。」

參加示威抗議而遭拘留的非公民有哪些權利？

史丹福大學(Stanford University)教授阿沙德(Asad L. Asad)2019年在研究報告指出，非公民在移民法院擁有的法律保障，遠不如公民在刑事法院享有的保障，舉例來說，非公民可以在沒有搜索令的情況下遭到拘捕，不保證可以獲得公設辯護人。

阿沙德指出，三權分力分立架構下，移民法官是行政部門的行政法官(administrative judges)，並不是司法系統的法官，移民法官裁決若與司法部長目標不符，就會遭到撤換。

非公民還是有聯繫律師的權利，有權保持緘默，也有權利拒絕搜查、要求交保、對驅逐令提出上訴。非公民同樣有權享有正當法律程序。

過去也有類似的掃蕩行動嗎？差別為何？

麥卡錫時代，與共產主義有關的非公民遭到驅逐。2011年九一一恐怖攻擊事件後，沒有犯罪證據的穆斯林移民遭到監視、拘留甚至驅逐。川普第一任期有數名巴勒斯坦學生遭拒絕入境。報導指出，現在與以往最大不同在於，政府掃蕩行動規模擴大、速度加快，示威抗議直接上綱到危害國家安全。

非法移民 學生簽證 川普

上一則

德州南部豪雨成災 至少3死數百人待援

下一則

「打倒特斯拉」多地響應 全球爆發500場示威

延伸閱讀

舊金山官員、社區領袖挺出生公民權 每年3月28日「黃金德紀念日」

舊金山官員、社區領袖挺出生公民權 每年3月28日「黃金德紀念日」
不給錢就驅逐出境 二女恐嚇男子付10萬元被捕

不給錢就驅逐出境 二女恐嚇男子付10萬元被捕
因言入罪 川普驅逐移民被轟不合法

因言入罪 川普驅逐移民被轟不合法
白宮要求恢復遣返無證客班機 告到最高法院

白宮要求恢復遣返無證客班機 告到最高法院

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

2025-03-23 03:03

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部