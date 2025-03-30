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非公民入境查手機？外國簽證及綠卡「這些人」小心

記者顏伶如／綜合報導
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旅客進入美國時，要接受海關與邊境保護局(CBP)的檢查。(美聯社)
旅客進入美國時，要接受海關與邊境保護局(CBP)的檢查。(美聯社)

華盛頓郵報報導，外國遊客及擁有永久居留權的綠卡持有人入境美國之前，要先思考如果面臨海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)檢查手機、平板電腦或電腦應該如何因應，評估拒絕檢查的下場有何風險。數位隱私倡議組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)資深律師索菲亞‧柯波(Sophia Cope)說，入境前就要備妥計畫，計畫的具體內容則因人而異。

絕大多數執法機關檢查手機等電子設備之前，都要舉證具備相當理由(probable cause)並向法院申請搜索令(warrant)，但海關人員長期以來可以在沒有搜索令、沒有相當理由的情況下逕自檢查手機。

報導指出，目前最可能被海關要求檢查手機的族群就是非公民，包括外國遊客以及擁有永久居留權者，若拒絕配合檢查恐遭拘留或拒絕入境。

美國公民入境時有權不配合接受自願受檢(voluntary search)，並不會遭到拒絕入境。然而，公民不配合檢查還是可能衍生問題，可能遭到拘留，手機被沒收。

柯波指出，其他因素的風險也要列入考慮，包括手機裡是否有不想讓美國政府知道的敏感訊息、文件，旅遊地點是不是被美國列為加強審查的國家，自己有沒有犯罪紀錄或正在遭到任何調查。

如果帶著公司提供的公務手機出差，行前最好跟雇主確認。任職法律圈、國防界或銀行界的人士，雇主可能要求海外出差期間盡量減少登入公司資料庫，或對手機使用訂定限制。

電子裝置檢查分為基本檢查(basic search)與進階檢查(advanced search)，根據海關與邊境保護局規定，若有合理懷疑(reasonable suspicion)就要進行進階檢查，海關人員把手機接上檢查器材，儲存手機內部資料。根據規定，在任何入境地點的手機進階檢查儲存資料，會被送到供所有海關人員無須搜索令便可搜尋的資料庫，資料保存時間為15年。

拒絕為海關人員解鎖手機，不表示能夠保護手機內的資料，海關人員可以透過特殊軟體查看內容。完成檢查之後，手機如果沒有被列為物證，將獲得海關歸還，但時間恐怕要數周或數月之久。

報導指出，入境之前最好先查看手機是否有敏感資料需要刪除，例如私密照片，討論政治的對話內容、政治異議人士的聯繫方式、存有敏感文件的Google Docs等。出遊之前最好把手機資料備份，以免遺失。

另外，海關通常從回答內容尋找線索，例如持觀光簽證入境，卻透露有在美工作事實，就可能被懷疑有非法行為或危害美國，進而面臨手機檢查。

專家指出，手機最好改成僅用密碼登入，取消指紋或刷臉等生物辨識科技登入功能，根據憲法第五修正案(Fifth Amendment)條文，密碼獲得的法律保障較完整。

柯波說，若擔心檢查就把手機或電腦內容全數刪除，反而顯得更加可疑。

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