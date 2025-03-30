「打倒特斯拉」多地響應 全球爆發500場示威

「打倒特斯拉」運動持續升溫，並已蔓延世界各國。圖為加州聖塔蒙尼卡特斯拉銷售中心外的抗議場面。(美聯社)

名為「打倒特斯拉 」(Tesla Takedown) 的運動持續升溫，3月29日被定為「全球行動日」(Global Day of Action)，全美乃至世界多個國家，獲得數以萬計示威者響應，共爆發500多場反特斯拉示威活動。馬斯克 質疑幕後有人指使。

在美國，抗議集會橫跨東北部、南部、中西部直至西海岸各州。全美277家特斯拉經銷商展示廳外都有抗議集會，加拿大各地也有多起抗議活動。

在華盛頓特區，一個示威者說，儘管她支持電動車 製造商的環保使命，但不認為馬斯克的價值觀與美國人一致。紐約市數百人在曼哈頓的特斯拉陳列室外集會，組織者指集會並非抗議電動車，而是針對馬斯克，希望盡可能地擾亂他的業務。

世界各國200多場集會抗議，因時差關係最先在澳洲及紐西蘭拉開序幕，隨後延至芬蘭、挪威、丹麥、德國、法國、荷蘭和英國等歐洲國家。

每個集會是由當地組織負責，除「打倒特斯拉」外，還可加入自己的主題。例如愛爾蘭有「粉碎時尚」運動，瑞士有「打倒總督」運動。

這個席捲全球的運動，主要的口號是：「傷害特斯拉就是阻止馬斯克」、「阻止馬斯克有助於拯救生命及民主」。

好萊塢演員兼電影製作人溫特(Alex Winter)與波士頓大學新聞學助理教授唐諾萬(Joan Donovan)是這個「打倒特斯拉」運動的發起人，鼓動全球除示威抗議、拋售特斯拉股票、出售汽車外，甚至打砸縱火焚燒特斯拉車輛。

馬斯克受攻擊緣於他日益增長的政治影響力，與總統川普的密切關係更成為攻擊原因。

面對這場運動，馬斯克表示「特斯拉是一家和平的公司，生產出色的汽車，沒有傷害任何人，然而人們卻在實施暴力，向經銷店投擲燃燒彈及開槍。」他強調真正問題不是投擲燃燒彈的人，而是那些推波助瀾的背後指使者。

聯邦調查局局長巴特爾 (Kash Patel) 證實已成立專責調查小組，並宣布打砸縱火特斯拉是「國內恐怖主義」，肇事者將被追捕、繩之於法。