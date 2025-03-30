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新版兆彩4/5上市 獎金翻倍中獎機率提高

編譯徐薏茹／綜合報導
兆彩即將從4月起更新，主辦單位宣稱將提供更高額的獎金、更高的中獎機率，彩券價格也更高。(路透)
兆彩即將從4月起更新，主辦單位宣稱將提供更高額的獎金、更高的中獎機率，彩券價格也更高。(路透)

經常玩「兆彩」(Mega Millions)，做發財夢嗎？兆彩即將更新，提供更高額的獎金、更好的中獎機率，以及增長更快的頭獎，當然，彩券價格也更高。

Mega Millions官方去年10月證實兆彩將改版，新版將於4月5日推出。

以下是有關兆彩改版的資訊。

新版何時開始？

當前版本兆彩的最後一次開獎為4月4日，新版兆彩將於4月8日東部時間晚間11時開獎。

如果在4月4日贏得任何非頭獎的兆彩獎金，將收到當前的獎金金額，而非4月8日新版本的金額。

中獎機率提高

目前贏得九種兆彩獎金的機率是1/24，新版兆彩的機率將提升至1/23。這是因為有一顆金色球Mega Ball被移除，目前有25顆金色球，新版則為24顆。

贏得頭獎的機率也提升，現在的機率約為1/302580000，新版的機率提升為1/290472336，同樣是因為少一顆Mega Ball。

Megaplier和Just the Jackpot調整

一些州提供玩家Just the Jackpot的選項，玩家支付3元可以獲得下次開獎的兩組快選號碼，這兩組號碼只能用在頭獎，不能用在全部九種獎金。現在，Just the Jackpot將取消。

Megaplier也將被取消，Megaplier同樣在部分州提供，玩家多加1元可以提高非頭獎獎金，新版將改為內建的隨機倍數選項。

官方25日表示，每個非頭獎獎金將自動乘2倍、3倍、4倍、5倍或10倍，這也將擴大獎金範圍，從當前2元至100萬元的非頭獎獎金範圍，增加為10元至1000萬元。

頭獎

官員表示Mega Millions新版將有增長更快的頭獎，更頻繁地產生超大獎。

頭獎將從5000萬元起跳，遠高於目前的2000萬元起價，加上調漲的票價，預計之後會有更誘人的頭獎。

新版彩券價格

現在一組兆彩號碼需支付2元，如果要玩Megaplier需要多付1元。

新版的一組兆彩號碼需支付5元，但正如官方所說，新的最低非頭獎獎金為10元，是目前最低獎金(2元)的五倍。

兆彩

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