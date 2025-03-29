近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

維權團體估計，目前全美約有39萬名華人無證客，在川普政府嚴打無證客後，他們更是日夜提心吊膽。圖為中國無證客被送上公務車輛準備審問程序。（美聯社）

化名「珍妮」(Jenny)的中國籍婦女2014年帶著二女兒到舊金山，雖然沒有身分但找托兒所打工機會，後來嫁給美國公民，她在辦身分過程出現諸多延誤，申請綠卡已經三年仍沒有下文，但她一直沒有特別擔心身分問題，直到川普總統贏得連任。「珍妮」日前接受衛報(The Guardian)專訪時說，現在出門上班、買菜都覺得害怕，甚至不敢跟朋友聚會，丈夫叮嚀千萬別外出，除非絕對必要。

出門上班買菜 都很害怕

報導指出，珍妮的處境就是許多華人移民 的縮影，全國估計有39萬華人無證移民，不管是剛來美國沒幾年，或在美國已經生根落腳數十載，如今同樣覺得惶恐。珍妮說：「我跟老公都很害怕，很多政策已經變了，白宮不斷發布可能對我們造成衝擊的規定。」

川普在競選期間指稱，中國企圖在美國境內組織軍隊，因此上台後將優先遣返 役齡中國籍男子。移民權益倡議人士說，川普的論述讓華人移民感到焦慮。

1/4華人無證移民在加州

非黨派組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，華人無證移民在美國約有39萬人，其中超過四分之一住在加州。根據2024年11月移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)資料，將近3萬8000名華人無證客背負最終遞解令(final removal orders)。

華促會緊急專線突大增

華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action，CAA)移民權利計畫經理吳雨泊(Jose Ng)表示，灣區無證移民華人社區彌漫恐懼感，特別是已經被發布最終遞解令的民眾。他說，過去六周華促會移民身分緊急服務專線來電數量大增，許多民眾倉皇求助，有時候一個晚上接到40通電話。他說，華促會透過華文媒體向無證移民宣導如何維護權利，說明移民政策新規。

過去八個月裡，移民局已經出動五個架次的遣返專機，把無證移民載回中國。專家指出，由於中國政府已表示願意配合川普政府的遣返行動，接下來遣返人數可望增加。

吳雨泊說，許多華人無證客在美國生活數十年，卻沒有管道可以申請合法身分，如今很害怕被送回離開已久的故鄉。

「南加州亞美公義促進中心」(Asian Americans Advancing Justice Southern California)執行長鍾喬(Connie Chung Joe，音譯)說，川普政府遣返行動使得洛杉磯地區的蒙特利公園市(Monterey Park)、阿罕布拉市(Alhambra)華人社區出現嚴重不安。