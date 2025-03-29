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靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

哥大生創AI工具面試作弊獲4科企實習 遭停學後月賺17萬

記者胡玉立／綜合報導
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前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）
前哥倫比亞大學學生以AI騙過許多科技公司而獲得錄取，遭停學後自行創業月入17萬元。（歐新社）

現年21歲的哥倫比亞大學電腦科學系大二生李羅伊（Chungin “Roy” Lee）公開聲稱，靠自創Interview Coder人工智慧（AI）工具在網路面試時作弊，成功應徵上亞馬遜等四大科技公司實習機會，一舉成名。李羅伊表示，他已遭哥大停學一年，但他不打算重返哥大，因為他發現自己更喜歡投資創業；一個月前他開始在社群媒體宣揚自身歷程後，他的AI工具用戶每周成長五成，現在每月訂閱收入17萬元。

國家廣播公司（NBC）報導，現居紐約的李羅伊自稱只花四天就開發出Interview Coder破解線上面試的AI工具，用戶可截取問題的螢幕截圖，不會被瀏覽器偵測到，然後透過AI即時提供解決方案。他利用該工具，被亞馬遜、Capital One、Meta和TikTok四家公司錄取實習工作。

李羅伊說，在他拒絕了亞馬遜的錄取提議，上網公開自己如何使用AI工具通過面試後，這些公司也撤回錄用通知。李羅伊今年2月的YouTube直播影片，因亞馬遜提出版權主張已遭刪除；影片下架前的觀看次數約為10萬次。

李羅伊表示，在自己行為公開後，哥大對他紀律處分停學一年。但他說，他不擔心在職業生涯初期「破壞學術界和商界的關係」，他更喜歡投資創業，也不打算重返哥大。

談到AI科技在學校作業、科技行業等各領域快速普及，學校和工作場所如何準確檢測AI使用的問題，李羅伊說： 「我認為99%的人可能都沒有意識到這影響有多深遠。過去可以靠著建立隱形桌面助理或使用大型語言模型（LLM）來解決問題，但現在人們將兩者結合在一起，我認為任何形式的線上評估都是不安全的。」

NBC報導，李羅伊持續在網路上塑造自己刻意違規的好鬥形象，除了發布他聲稱與招聘人員的電郵，也公開他接到的哥大紀律處分文件。人們對他的行徑褒貶不一，也有人批評他的產品「不道德」或「腐敗」。

李羅伊說，他知道公布自己的亞馬遜線上面試會讓人一看就大感震撼，但這也正是他創建Interview Coder的原始動機；大型科技公司或將因此改變既有的線上評估面試形式。

AI 亞馬遜 哥大

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