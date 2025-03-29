白宮要求恢復遣返無證客班機 告到最高法院

被川普政府指控為黑幫分子的委內瑞拉非法移民走上空橋，準備被遣返。(路透)

川普 政府28日向最高法院提出緊急上訴，指控下級聯邦法院侵犯總統權力，要求允許依據18世紀戰時法律「外國敵人法」(Alien Enemies Act)恢復遣返無證客的班機，將委內瑞拉非法移民 驅逐至薩爾瓦多。隨著白宮和聯邦法院的緊張關係不斷升級，此案已成為各方關注焦點。

川普政府提告消息公布數小時後，美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)律師代表被關押在德州的五名委內瑞拉外國人提起訴訟。最高法院則要求ACLU在4月1日之前回應該案。

川普政府是在向華府 聯邦上訴法院提出相同請求被駁回後，再向最高法院提出緊急上訴。華府聯邦上訴法院法官小組以2票對1票，下令臨時禁止根據「外國敵人法」驅逐無證移民；發出臨時禁制令的是華府聯邦法院首席法官波斯柏格(James Boasberg)，他主張面臨驅逐出境的移民應該要有機會對被指控為幫派成員的罪名提出質疑。

司法部在法庭文件中辯稱，聯邦法院不應干涉敏感的外交談判；這些移民若要提告，也應在他們被拘留的德州聯邦法院提告。司法部代理訟務次長(Solicitor General)哈里斯(Sarah Harris)寫道：「地區法院的命令駁回了總統保護國家免受外國恐怖組織侵害的判斷，可能對微妙的外交談判產生不利影響。」

代表上述移民的首席律師吉賴特(Lee Gelernt)表示，ACLU「將敦促最高法院維持現狀，讓法庭有時間審理此案，才不會有更多人未經任何程序就被送往臭名昭著的外國監獄；這根本是史無前例的非法使用戰時權力」。

波斯柏格發布的暫停驅逐出境命令將在29日到期，ACLU已要求延至4月12日，並打算在訴訟期間，設法更長久地暫停依「外國敵人法」驅逐無證移民出境。

波斯柏格除了下令暫停驅逐出境，還命令滿載委內瑞拉移民的飛機返回美國；但川普政府並未照做。波斯柏格已表示要查明政府是否違抗法庭命令。川普及其盟友則呼籲彈劾波斯柏格。