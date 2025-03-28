我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

白卡保險公司獲重複給付 3年浪費43億稅金

記者顏伶如／綜合報導
全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫；示意圖。(歐新社)
全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫；示意圖。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)26日報導，根據數據分析，俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)系統出現重複給付狀況，三年之間讓納稅人稅金至少浪費43億元，主要問題來自白卡持有人跨州搬家，導致保險公司在兩州都得到白卡給付。

報導舉例指出，住在佛羅里達州低收入民眾參加的白卡計畫私人保險公司，1月至3月之間獲得佛州提供給付，但4月份搬到喬治亞州並改在當地參加白卡計畫，喬州也開始給付給保險公司，不過佛州的給付卻沒有停止；佛州持續為已搬到喬州的白卡持有人累計提供1455元的給付，對納稅人來說就是浪費。

從2019年到2021年間，平均各州每年為66萬名白卡持有人重複給付，累計金額達43億元。收到重複給付的保險公司有270多家，其中款項金額最高的五家保險公司，收到的給付金額占總額大約三分之一：康西哥保險公司(Centene)6億2000萬元，Elevance Health 3億4600萬元，聯合健保(UnitedHealth)2億9800萬元，莫利納(Molina)保險公司1億5700萬元，安泰保險公司(Aetna)1億4300萬元。

全國共計7200萬低收入與身心障礙民眾參加白卡計畫，私人保險公司提供超過70%的白卡服務，每個月保險公司根據服務項目向政府請款。

各州根據聯邦法規訂定白卡計畫，對參加資格、給付範圍訂定標準。雖然聯邦政府負擔白卡保險半數開銷，但哪些民眾符合資格，包括一年一度的資格審查，則屬於州政府的責任。

根據規定，白卡參加者跨州搬家時，必須向原本居住州取消白卡計畫，但很多民眾並未照辦。華爾街日報調查發現，有民眾甚至同時在五州以上持續保有白卡計畫。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)發言人說，這種狀況就是典型的納稅人稅金遭到不當管理，聯邦醫療服務中心將與各州合作解決問題。

保險業者表示，白卡計畫參加資格審核屬於州政府責任，是否從計畫剔除也由州政府決定，但華爾街日報分析數據來自疫情期間，可能造成觀點扭曲，因為礙於某些緊急措施，疫情期間無法取消白卡參加資格。

白卡 保險 低收入

上一則

縱火槍擊特斯拉 賭城亞裔男被逮 針對多起破壞事件 FBI設調查小組

下一則

FBI突襲喬州工廠 2華人涉販運剝削中國勞工被捕 臨重罪起訴

延伸閱讀

聯邦政策影響 紐約州預算案前路不明

聯邦政策影響 紐約州預算案前路不明
首席大法官：聯邦不得逼加州逮無證客

首席大法官：聯邦不得逼加州逮無證客
白卡重複給付 3年浪費納稅人43億…5大保險公司獲利最多

白卡重複給付 3年浪費納稅人43億…5大保險公司獲利最多
根本坑老？陝西爺為1歲孫買保險…娃80歲才能領回本金

根本坑老？陝西爺為1歲孫買保險…娃80歲才能領回本金

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

2025-03-21 02:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
西南航空一架客機停靠在佛州奧蘭多國際機場的資料照片。路透

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

2025-03-21 09:01
賈維斯被控偽造學貸平台百萬客戶名單並以1.7億元賣給摩根大通。(美聯社)

偽造400萬名客戶 她騙摩根大通1.7億元

2025-03-24 10:42

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」