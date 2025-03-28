透過代購平台買彩券 德州議會禁止 婦人中8300萬獎金恐認定無效

彩券代購快遞服務在德州屬於違法行為。(美聯社)

一名德州 婦人透過名稱為Jackpocket的彩券代購快遞服務(lottery courier service)手機應用程式購買「德州樂透」(Texas Lotto)，2月17日開獎時發現中獎8350萬元。不過，德州參議會2月即通過法案禁止彩券代購快遞服務，法案送交州眾議院審議中，中的這個大獎可能被認定無效。

紐約郵報(New York Post)25日報導，Jackpocket應用程式目前遭到德州主管機關調查中，Jackpocket目前已停止德州地區的服務。

婦人匿名接受當地媒體訪問時則喊冤表示：「我被當成了壞人。」今年2月，她花了20元在Jackpocket購買「德州樂透」，中獎金額為8350萬元。

Jackpocket與其他類似服務都有這種收取服務費，消費者直接在平台購彩券，不必親自前往樂透零售地點，遞送員完成代買之後先將彩票掃描傳給消費者，如果中獎則把彩票交給消費者。某些德州議員則說，這些彩券代購平台有違法之嫌。

這位婦人中獎消息經過媒體披露後，德州樂透委員會(Texas Lottery Commission，TLC)發表聲明說，彩券代購快遞服務在德州屬於違法行為。Jackpocket則說，從2019年以來一直遵守德州樂透委員會規定。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)下令徹底調查Jackpocket服務，包括2023年中獎彩金9500萬元的個案，中獎彩票是由一群民眾合資在Jackpocket平台購買，包牌買下所有號碼的合資金額高達2500多萬元。

她表示，自己的狀況跟2023年集資購買的案例不同，只是花了20元幫自己買彩票，沒有與人合資，出資金額也沒有數千萬元。她的代表律師豪利(Randy Howry)表示，婦人遵循所有規定，理應獲得彩金。

這位婦人3月18日持中獎彩票前往德州樂透委員會領取彩金，但迄今卻沒拿到錢。德州樂透委員會說，是否提供彩金必須等待調查結果出爐。

Jackpocket目前在19州提供服務，包括紐約州、新澤西州 、麻州、新罕布夏州、蒙大拿州、緬因州、俄亥俄州 、愛達荷州等。