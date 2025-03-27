我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

最富0.1%家庭掌13.8%財富 刷新紀錄

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國貧富懸殊情況愈來愈嚴重，根據聯準會最新數據，截至2024年底，美國一半家庭擁有全國財富約97.5%，而另一半底層家庭僅持有其餘的2.5%。值得關注的是，最富有的0.1%家庭(約13萬3000戶)擁有全國13.8%的財富，打破了歷來記錄。

拜登任期內，底層群體所占的全國財富份額，從2.2% 升至2.5%，微增0.3個百分點。截至2024年底，這個群體中的6660萬個家庭，總共擁有約4兆元淨財富，較四年前拜登上台之初增加了1兆2500億元。

然而在同一時期，最富裕的0.1%家庭(即最富有的的13萬3000個家庭)，淨財富增加超過6兆元，比占全國總人口一的底層人口的財富總和還要多，這主要得益於公司股票及共同基金價值的飆升。

數據指出，這一群最富裕群體持有約25%的美國股票，占其財富近半，另外約20%則以私人企業持股形式存在。

還須留意的是，雖然最頂端0.1%家庭的財富不斷增長，但其餘富裕家庭所占財富份額，過去四年來反下降了2.4個百分點。這表明不僅是貧富兩極化，富人內部的財富分配也變得愈來愈不平等，財富只集中於少數的最富裕頂層。

數據顯示，富人買股票而債務減少，窮人依賴房地產而加大債務負擔，都是造成貧富懸殊原因之一。美國超級富豪將財富大部分配置在股票和私人企業上；而階梯較低的家庭，家庭財富主要是房地產。

另外數據也指出，財富愈來愈集中於老年家庭。在過去四年，70歲及以上群體持有的財富份額上升了3.8個百分點，達到總量的31.4%。原因是得益於持有股票，在2024年他們擁有全國股票的38.3%，高於2020年的32.9%。

而最富有的1%家庭成功還清抵押貸款，但底層家庭在增加資產的同時也增加了債務，在這四年內積累了約8000億元高息消費信貸。

拜登 房地產 貸款

上一則

貝佐斯威尼斯婚禮 將豪擲數十億 川普、李奧納多都將是座上客

下一則

塔夫茨大學土耳其博士生 被指參與挺哈瑪斯活動 遭移民局當街逮捕

延伸閱讀

貧富懸殊嚴重 一半家庭擁全美97.5%財富

貧富懸殊嚴重 一半家庭擁全美97.5%財富
川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國

川普：願對中國降關稅 前提是北京同意TikTok賣美國
上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民
「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天

「晶片戰爭」作者米勒：台積避反壟斷 仍在未定之天

熱門新聞

社安福利金新規將於3月31日上路 。(美聯社)

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

2025-03-22 21:10
示意圖。（美聯社）

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

2025-03-20 11:44
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

2025-03-21 02:10
邊境政策更趨嚴格之際，旅客入境時最好審慎因應。路透

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

2025-03-24 09:27
西南航空一架客機停靠在佛州奧蘭多國際機場的資料照片。路透

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

2025-03-21 09:01
聯合航空飛機示意圖，非此篇新聞班機。（美聯社）

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

2025-03-23 03:03

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了