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貝佐斯威尼斯婚禮 將豪擲數十億 川普、李奧納多都將是座上客

編譯尤寶琪／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)即將在威尼斯迎娶未婚妻桑契斯(左)，這場花費數十億元的婚禮，被外界稱之為「世紀婚禮」。(路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)即將在威尼斯迎娶未婚妻桑契斯(左)，這場花費數十億元的婚禮，被外界稱之為「世紀婚禮」。(路透)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)即將迎娶性感未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)，這場花費數十億元的婚禮，被外界稱之為「世紀婚禮」；據報導，貝佐斯為這場世紀婚禮預訂了價值每晚3萬2000元的豪華套房來接待受邀賓客，並動用他價值5億元的超級遊艇作為接駁船。

預計將出席的嘉賓包括總統川普、名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)、男星李奧納多(Leonardo DiCaprio)、實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)和微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)等人。

交往五年後，61歲的貝佐斯在2023年5月拿出一枚價值250萬元的20克拉婚戒，向桑契斯求婚；如今，在訂婚兩年後，兩人的婚禮終於決定將會在2025年夏天於義大利威尼斯(Venice)舉行。

貝佐斯在求婚成功後，還與未婚妻桑契斯在義大利波西塔諾(Positano)於他們的巨型遊艇上，舉辦了一場奢華的訂婚派對。

現年55歲，曾是美國電視記者和直升機飛行員的桑契斯在2023年告訴「時尚」(Vogue)，貝佐斯求婚時，看到那枚價值數百萬元的戒指後，「思維幾乎短路」。

據報導，身價2120億元的貝佐斯，把戒指放在她的枕頭下，然後桑契斯在發現後打開了盒子。

當地媒體聲稱，這場世紀婚禮可能會在格瑞提皇宮(Gritti Palace)和七星級安縵(Aman)酒店舉行。

安縵酒店是一座16世紀的豪華精品宮殿，好萊塢傳奇影星喬治克隆尼(George Clooney)當年就是與妻子在此舉行的「私人且具代表性」儀式中，交換誓言。

這位準新娘也透露，她已經選好了婚紗，據悉將會是出自Oscar de la Renta的手筆，且將由「時尚」雜誌主編安娜溫圖(Anna Wintour)親自為她設計造型。

貝佐斯 義大利 歐普拉

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