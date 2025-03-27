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俄州圖書館1926借書 如今歸還 館方免了逾期近百年750元罰款

編譯俞仲慈／綜合報導
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辛辛那提暨漢密爾頓郡公共圖書館一本被借出的小說，近百年後終於回到圖書館書架。(取自辛辛那提暨漢密爾頓郡公共圖書館網站)
辛辛那提暨漢密爾頓郡公共圖書館一本被借出的小說，近百年後終於回到圖書館書架。(取自辛辛那提暨漢密爾頓郡公共圖書館網站)

俄亥俄州一間公共圖書館的書籍被讀者借出後，超過借閱期限未歸還，直到最近又鬼使神差般重回圖書館，延後歸還時間近一百年。

今日美國報(USA Today)報導，辛辛那提暨漢密爾頓郡公共圖書館(Cincinnati & Hamilton County Public Library)在1926年萬聖節前後借出的熱門小說「Wild West」終於回到圖書館書架。

普萊斯山(Price Hill)分館資深圖書館員史密斯(Christopher Smith)大呼不可思議：「這本書彷彿受到神明指引，在2024年11月歸還館方，超過借閱日期98年之久。」

加拿大知名小說家辛克萊(Bertrand Sinclair)1926年出版「Wild West」，自5月14日在圖書館上架，史密斯透露：「這是1926年熱門小說，所以會吸引許多人趁著萬聖節周末來到圖書館，因為有新書可看，而且辛克萊當時就是個大咖作家。」

史密斯認為，依館方借閱三周時間的規定，該名讀者在萬聖節前後借書，理應在1926年11月23日前歸還，不料拖延近百年，直到家屬清理遺物意外發現這本書，在去年11月感恩節期間，主動還給魏斯伍德(Westwood)分館。

隨後分館致電給圖書館資歷長達34年的史密斯，委託代為檢查書況，史密斯回憶當時表示：「這本書擺在我桌上一個多月，我才真的開始檢查。」並補充道：「當我仔細一看，心想，天啊，98年前就有人看過。」

史密斯坦承過去從未接觸過屬於上世紀20年代的二手書，因為多數家屬清理遺物時，會順便把遺物丟棄，但是這本書卻不然，讓史密斯相當感動：「家屬主動把它送還給圖書館。」

史密斯還透露，若以1926年當時逾期一天罰款兩分計算，逾期98年的罰款金額近750元，不過館方早已取消逾期罰款規定，並於今年元月重新列入圖書館目錄，提供借閱，史密斯強調：「拜他人之賜，讓這本書回到我們身邊，因為大家善盡職責，才讓這本書可以重新出借。」

萬聖節 俄亥俄州 加拿大

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