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巴菲特頒3月瘋大獎 1員工預測「32場猜中31場」獨得3300萬

編譯葉亭均／綜合外電
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美國大學籃球聯賽（NCAA）男子籃球錦標賽正在舉辦中，巴菲特的波克夏公司終於有一員工獲得內部預測大獎。美聯社
美國大學籃球聯賽（NCAA）男子籃球錦標賽正在舉辦中，巴菲特的波克夏公司終於有一員工獲得內部預測大獎。美聯社

股神巴菲特（Warren Buffett）希望要在自家公司內部舉辦的一項籃球賽預測競賽中，頒發出100萬美元大獎的理想終於實現了。

波克夏公司旗下子公司FlightSafety International的一名員工，正確在俗稱「3月瘋」（March Madness）的美國大學籃球聯賽（NCAA）男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中，正確預測了31場，成功拿下獲得這項大獎的資格。

這項公司內部競賽是從2016年推出，而94歲的巴菲特在多次放鬆規定後，終於能頒發出獎金。身為克賴頓藍鳥隊粉絲的巴菲特設置這個獎項，以獎勵任何能夠完美預測「甜蜜16強」（進入最後16強的隊伍）的人。

然而到了2024年，100萬美元大獎依然無人能取得，該競賽修改了規定。巴菲特和副手們今年規定再次改變，任何人只要猜出錦標賽32場首輪比賽中至少30場的獲勝者就有資格獲獎。

巴菲特向媒體表示：「我很高興我們在這次比賽中算是找到了甜蜜點。」

根據波克夏財務長Ｍarc Hamburg透露，總共有12名參賽者成功預測第1輪32場比賽中的31場。唯一獲得100萬美元獎金者則是正確預測了前29場比賽的結果。其他11名參賽者每人將獲得10萬美元。

巴菲特表示，他不知道這位100萬美元獎金的獲獎者是誰，而且當事人不希望公開身分。

身為選股大師的巴菲特則把填寫預測的工作交給他人。他笑著說：「我不像以前那樣關注體育了。希望我還沒忘掉的商業知識不會像我已忘掉的體育那麼多。」

巴菲特 波克夏 股神

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