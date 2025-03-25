孟山都除草劑致癌 陪審團令母公司拜耳賠21億

孟山都除草劑致癌官司又一宗，喬治亞州陪審團21日判決母公司拜耳賠償原告巴恩斯近21億元。(美聯社)

孟山都(Monsanto)除草劑致癌官司又一宗，喬治亞州 法院陪審團21日判決母公司拜耳(Bayer)賠償原告巴恩斯(John Barnes)近21億元，其中6500萬為賠償金，20億為懲罰性賠償，數額在孟山都類似官司中屬最高之列。孟山都說它會上訴。

巴恩斯以長期使用孟山都Roundup除草劑，以致罹患非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma)為由，2021年提告，要求賠償醫藥費等。替他打官司的Arnold & Itkin LLP和Kline & Specter PC法律公司對外公布法院判決。Arnold & Itkin LLP公司的律師芬德利(Kyle Findley)說，勝訴會讓受害原告有更多資源醫療疾病。

巴恩斯罹患的是霍奇金氏淋巴瘤以外的其他淋巴瘤，症狀包括淋巴結腫大、發燒、盜汗、體重降輕、容易疲倦。

芬德利說，巴恩斯這一路走來，漫長又艱辛，但能夠讓外界明白有關Roundup除草劑的真相，他感到很快樂。芬德利說，孟山都一再拒絕為自己毒害世人的產品負責，這起官司雖只不過是其中一例，卻具有「重要里程碑」作用。

孟山都2018年被德國 拜耳公司併購，拜耳不為孟山都的產品認帳，先後吃上17.7萬起官司，為了應付層出不窮的官司，還特地編列了160億元的預算。

孟山都不服最新的判決，說此判決與「大量科學證據及管理單位的共識，以及全球各地的科學評估」相牴觸；該公司「持續完全肯定」Roundup的安全性。這種有機磷除草劑，中譯名稱多種，包括綜來春、農達、好過春等。

Roundup除草劑能夠嘉惠轉基因作物黃豆、棉花、油菜及玉米等農民，因為它能殺死雜草而無害莊稼，提高收成而降低耕耘成本，因此很受歡迎。但其主要成分嘉磷塞(glyphosate)有致癌之虞，而廠商一直未提出警告。