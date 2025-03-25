法院推翻「刑案未決撤綠卡」律師：多年來首次變革

川普總統上任後，對於入境簽證及綠卡申請益加嚴格。圖為公民的宣誓儀式。（美聯社）

華裔劉先生因涉及商標偽造案，在刑事指控未決期間返美時遭海關攔截，綠卡 當場被吊銷。聯邦第二巡迴上訴法院日前裁定，政府不得在刑案尚未定罪前註銷綠卡，並命令恢復劉先生的永久居民身分。律師高光俊表示，這是一場推翻長年政府執法慣例的判決，影響深遠。

高光俊指出，不論是民主黨還是共和黨執政，美國政府在過去數十年來對刑案未決的綠卡持有人均採取相同執法方式，包括歐巴馬政府、拜登 政府均維持相同做法，一旦離境返美，可能被視為「入境申請人」，進而喪失綠卡。

這項政策長期獲得法院支持，特別是第五巡迴法院曾裁定政府有權這樣執行，而此次判決則首次明確認定，未定罪的刑案不能作為剝奪永久居民身分的依據，推翻既有標準。

裁決出爐後，華府與曼哈頓多家大型律師事務所紛紛聯繫高光俊，關切此案影響。他透露，多名聯邦訴訟專家對這項判決產生濃厚興趣，甚至有律師願意提供免費協助，因為川普政府可能會向最高法院提出上訴，以重新確立對移民 執法的控制權。若政府不上訴，這項判決將改變移民政策，未來海關與移民官員不得再以刑案未決為由註銷綠卡。

除了法律層面，這項裁決也對移民社群影響深遠。高光俊表示，許多綠卡持有者過去擔心，一旦涉及刑案即便尚未定罪，也可能在返美時失去身分，因此選擇避免出境。此次判決確立了重要保障，使綠卡持有人在刑案判決前仍擁有合法身分，不會因入境程序而喪失權利。

對劉先生而言，這場官司的勝訴來得突然且難以置信，高光俊說，「當劉先生接到通知時，他反覆確認消息的真實性，因為這些年來，他一直擔心被遣返，這個結果讓他終於鬆了一口氣。」