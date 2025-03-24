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北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

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北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

編譯盧思綸／即時報導
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北卡羅來納州西部波爾克郡發生山火，消防員22日在現場救火。(美聯社)
北卡羅來納州西部波爾克郡發生山火，消防員22日在現場救火。(美聯社)

衛報報導，北卡羅來納州西部波爾克郡（Polk County）近期爆發三處野火，其中兩處控制率仍為0%，至今共燒毀超過3300英畝土地（約1335.5公頃），部分地區已經強制撤離。同時，南卡羅來納州也在22日宣布全州進入緊急狀態，因應藍嶺山脈（Blue Ridge）日益擴大的野火威脅。

波爾克郡發言人坎農（Kellie Cannon）證實，波爾克郡規模最大的兩處野火：黑灣山火（Black Cove）延燒2076英畝土地，深林山火（Deep Woods）延燒1700英畝土地，控制率均為0%。第3處魚鉤山火（Fish Hook）延燒1713英畝土地，控制率為50%。

根據北卡森林服務處，三處火場均位於阿什維爾（Ashville）東南約30英里處（約48.2公里），去年9月才遭遇颶風海倫侵襲。官員表示，倒塌樹木以及低濕度和乾燥植被助長火勢蔓延。

北卡當局已在22日晚間8時20分針對部分地區進行強制撤離。

另外，報導指出，鄰近的南卡皮肯斯郡（Pickens county）21日爆發桌岩野火（Table Rock），州長麥馬斯特（Henry McMaster）22日宣布進入緊急狀態，以利進行撲火。截至23日，這處火場已延燒300英畝，而且控制率為0%。

南卡林業處在社群表示，當地消防官員22日已經呼籲桌岩山附近的部分居民自主撤離；桌岩州立公園也將關閉，直至另行通知。

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